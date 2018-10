Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4faf7a-afe1-4aec-9f7c-a5c7fd7acf86","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató Kökény-Szalai Viviennek abban a rágalmazási perben kellett bíróság elé állnia, amelyet Czeglédy Csaba kezdeményezett ellenük. Andy Vajna csatornájának Tények című műsorában rendszeresen mondanak be (olvasnak fel) másokat lejárató állításokat jelentősebb következmények nélkül, az egyik ilyen miatt most magánvádas büntetőeljárásban kell felelniük.","shortLead":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató...","id":"20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4faf7a-afe1-4aec-9f7c-a5c7fd7acf86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a59f8f-564b-4c2a-8370-4768cda0acb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","timestamp":"2018. október. 10. 11:22","title":"Fotó: Czeglédy bíróság elé vitte Marsi Anikót, Gönczi Gábort és Andor Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","shortLead":"Többször is megpróbálta megütni és megrúgni a vasútőrt, vádat emeltek ellene.","id":"20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d11cc0-2c42-49d0-96cf-79a91ec9d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_akart_leszallni_a_vonatrol_majd_hosszu_percekig_tombolt_az_allomason_az_ittas_delegyhazi_ferfi","timestamp":"2018. október. 10. 10:35","title":"Nem akart leszállni a vonatról, majd hosszú percekig tombolt az állomáson az ittas délegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megemelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia már akár két évtizeddel a 2-es típusú diabétesz kialakulásának megállapítása előtt megfigyelhető – állapították meg japán kutatók.","shortLead":"A megemelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia már akár két évtizeddel a 2-es típusú diabétesz kialakulásának...","id":"20181009_diabetesz_cukorbetegseg_jelek_vercukorszint_inzulinrezisztencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cff3ec-10c7-40b8-8876-b6d574ceb7ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_diabetesz_cukorbetegseg_jelek_vercukorszint_inzulinrezisztencia","timestamp":"2018. október. 09. 05:44","title":"Akár 20 évvel a diagnózis előtt látszanak a cukorbeteség jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a világgazdaság hosszú távú fenntartható növekedésével\" kapcsolatos munkásságáért - jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai tudós, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat \"a...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","id":"20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca534a-d75f-4cda-9c2b-fef79a3cb8f9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Jean-Claude Juncker tényleg nem bír magával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs elég pénze a városnak, ezért be kell zárni a stadiont Hódmezővásárhelyen. Erre a Fidesz Márki-Zay elleni kampánnyal reagált, a polgármester pedig kedd estére „szülői értekezletet” hívott össze, amelyen fideszes képviselővel is tudott beszélni, aki belátta, hogy tényleg nincs elég pénz a stadion fenntartására.","shortLead":"Nincs elég pénze a városnak, ezért be kell zárni a stadiont Hódmezővásárhelyen. Erre a Fidesz Márki-Zay elleni...","id":"20181010_Ongolt_rugott_a_Fidesz_a_MarkiZay_ellenes_stadion_kampannyal_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320a2df5-e51e-4979-a1a1-23b881fa7042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Ongolt_rugott_a_Fidesz_a_MarkiZay_ellenes_stadion_kampannyal_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 10. 09:47","title":"Öngólt rúgott a Fidesz a Márki-Zayt ekéző stadionkampánnyal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0505b2-c0f4-416d-9bb6-823a18a8a38e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai rendőrség még nem ért a nyomozás végére, Olaszországban közben hat vádlott is van.","shortLead":"A hazai rendőrség még nem ért a nyomozás végére, Olaszországban közben hat vádlott is van.","id":"20181010_Kint_mar_a_per_kezdodik_idehaza_meg_gyanusitottja_sincs_a_veronai_busztragedianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d0505b2-c0f4-416d-9bb6-823a18a8a38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49059021-691e-40e9-94fd-e842c364a632","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kint_mar_a_per_kezdodik_idehaza_meg_gyanusitottja_sincs_a_veronai_busztragedianak","timestamp":"2018. október. 10. 10:12","title":"Kint már a per kezdődik, idehaza még gyanúsítottja sincs a veronai busztragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093497ce-a766-4da8-a3c5-2c7e64876bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írják, nem voltak tisztában vele, hogy a pulóveren látható felirat és annak megjelenése meglehetősen hasonlít egy német szélsőjobboldali zenekar pulóvereire, és visszavonták a ruhadarabok forgalmazását.","shortLead":"Azt írják, nem voltak tisztában vele, hogy a pulóveren látható felirat és annak megjelenése meglehetősen hasonlít...","id":"20181009_A_nemet_neonacikera_megszolalasig_hasonlo_pulovert_dobott_piacra_a_CA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093497ce-a766-4da8-a3c5-2c7e64876bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9ca582-7855-48d9-8140-5564c89b54ac","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_A_nemet_neonacikera_megszolalasig_hasonlo_pulovert_dobott_piacra_a_CA","timestamp":"2018. október. 09. 18:24","title":"A német neonácikéra megszólalásig hasonló pulóvert dobott piacra a C&A","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]