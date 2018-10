Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb operációsrendszer-verziót, addig az iOS-eseknél a lefedettség mind nagyobb százaléka a fontos.","shortLead":"Míg az androidos világban az számít hírnek, ha egy készüléktípus végre valahára megkapja a legújabb...","id":"20181014_ios12_elterjedes_adaptacios_rata_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2486048-b945-4f6f-8fae-7bece9aa8b82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_ios12_elterjedes_adaptacios_rata_android","timestamp":"2018. október. 14. 20:03","title":"Csak leshetnek az androidosok a legújabb iPhone-os hírt hallva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idegsejtekben rejtőzhet a túlsúly oka, nem pedig a jóllakottságért felelős leptin nevű hormon szállításának zavarában.","shortLead":"Az idegsejtekben rejtőzhet a túlsúly oka, nem pedig a jóllakottságért felelős leptin nevű hormon szállításának...","id":"20181014_tulsuly_oka_idegsejtek_leptin_jollakottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f993aaad-311c-4294-8a46-ec7b933d954f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_tulsuly_oka_idegsejtek_leptin_jollakottsag","timestamp":"2018. október. 14. 08:03","title":"Eddig tévedésben éltünk, megtalálták a túlsúly valódi okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eeb521-718d-4e08-897e-bd31fcdc2707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Város Mindenkié érdekvédő csoport szervezésében tüntettek a Kossuth téren. Erős mondatokkal.","shortLead":"A Város Mindenkié érdekvédő csoport szervezésében tüntettek a Kossuth téren. Erős mondatokkal.","id":"20181014_Egy_mondat_a_hajlektalansagban_elok_vedelmeben_tuntetnek_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22eeb521-718d-4e08-897e-bd31fcdc2707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3edb0a-f8d7-4334-91bb-0686b53d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Egy_mondat_a_hajlektalansagban_elok_vedelmeben_tuntetnek_a_fovarosban","timestamp":"2018. október. 14. 17:39","title":"„Egy mondat”: a hajléktalanságban élők védelmében tüntettek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek jól az alváshiány következtében? Ezekre hozunk példát olvasóinknak.\r

","shortLead":"Életének mely területeit befolyásolhatja az alvászavar, mik azok a fizikális és mentális funkciók, amelyek nem működnek...","id":"sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15129d27-89a9-4d84-9a19-198a0e63d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce160768-5441-4764-af12-7b80e52f0a3b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_10_dolog_ami_biztosan_nem_fog_jol_menni_ha_nem_alszik_eleget","timestamp":"2018. október. 15. 07:17","title":"10 dolog, ami biztosan nem fog jól menni, ha nem alszik eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. ","shortLead":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már...","id":"20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da30bcfc-6d6e-4266-bea2-6c03db7fdbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","timestamp":"2018. október. 13. 18:24","title":"Orbán újabb sportközpontot avatott Felcsúton és megmondta, mi az első számú nemzeti ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works új klaviatúrája pedig azért is, mert majdnem 300 ezer forintba kerül. ","shortLead":"A számítástechnikában is találni különleges eszközöket, melyek prémium minőségük miatt tűnnek ki a sorból. A Rama Works...","id":"20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4b3ae6b-71bb-4c52-a9d0-b6c02fdc2411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46716bef-77d5-46d7-a939-05115f5056b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_rama_works_koyu_tank_billentyuzet_klaviatura_aluminium_szamitastechnika_premium_hardver_eszkoz_pc","timestamp":"2018. október. 14. 11:03","title":"Mégis mi kerül 277 000 forintba egy billentyűzeten? Máris mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 8 óra 43 perc alatt tette meg a hajnalban induló Intercity a 297 kilométeres távot.","shortLead":"Összesen 8 óra 43 perc alatt tette meg a hajnalban induló Intercity a 297 kilométeres távot.","id":"20181013_Ot_orat_kesett_egy_vonat_Szentgotthard_es_Budapest_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb54cab-e1ea-4945-aa18-eb817afa584e","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Ot_orat_kesett_egy_vonat_Szentgotthard_es_Budapest_kozott","timestamp":"2018. október. 13. 17:19","title":"Öt órát késett egy vonat Szentgotthárd és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","shortLead":"A videóban hosszan kergetnek egy férfit, akit végül megrugdosnak és botokkal ütlegelnek. ","id":"20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcb4c02-7725-495c-a4b5-6025f8f0b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879589ca-e798-41b0-8729-6dcd914cf631","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Atheni_antifasisztak_vernek_meg_egy_magyar_szurkolot_egy_netre_feltett_videon","timestamp":"2018. október. 15. 09:17","title":"Athéni antifasiszták vernek meg egy magyar szurkolót egy netre feltett videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]