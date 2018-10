Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A be nem cserélt régi 1000 forintos bankjegyek nem veszítik el értéküket, minden bank- és postafiókban három évig beválthatók.","shortLead":"A be nem cserélt régi 1000 forintos bankjegyek nem veszítik el értéküket, minden bank- és postafiókban három évig...","id":"20181017_Regi_ezrese_van_Mar_csak_ket_hetig_fizethet_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c189cc4-26d1-44c4-90d4-b4944aa050aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Regi_ezrese_van_Mar_csak_ket_hetig_fizethet_vele","timestamp":"2018. október. 17. 12:39","title":"Régi ezrese van? Már csak két hétig fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a0e66c-10e2-40fa-899e-335586eb6ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nettó 11 milliárd forintba kerülnek majd azok a konferenciák és workshopok, melyeken két uniós program, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) sikerét kommunikálják majd. A nyolc szervező cég közül több ismert nevekhez kötődik.","shortLead":"Nettó 11 milliárd forintba kerülnek majd azok a konferenciák és workshopok, melyeken két uniós program, az Emberi...","id":"20181017_Vajna_Timea_baratnoje_es_Rogan_Antal_korei_is_az_unios_programokat_dicserik_egy_11_milliardos_projektben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a0e66c-10e2-40fa-899e-335586eb6ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e1e753-6f5d-4a7b-99e5-7c9d73f97b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Vajna_Timea_baratnoje_es_Rogan_Antal_korei_is_az_unios_programokat_dicserik_egy_11_milliardos_projektben","timestamp":"2018. október. 17. 11:12","title":"Vajna Tímea barátnője és Rogán Antal körei is az uniós programokat dicsérik egy 11 milliárdos projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem javult a helyzet.","shortLead":"Nem javult a helyzet.","id":"20181017_Megint_razziazott_a_rendorseg_a_Hos_utcaban_29_embert_allitottak_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd25529-b2dd-438d-9f89-c28f4224efdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Megint_razziazott_a_rendorseg_a_Hos_utcaban_29_embert_allitottak_elo","timestamp":"2018. október. 17. 05:45","title":"Megint razziázott a rendőrség a Hős utcában, 29 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglett minden szükséges engedély.","shortLead":"Meglett minden szükséges engedély.","id":"20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3966f4-f5be-4256-bd04-c59d788c991a","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","timestamp":"2018. október. 17. 13:59","title":"Visszakerült a POKET zsebkönyveket árusító automata a Madách térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","shortLead":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","id":"20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42041d6-dd48-47bd-88c3-7309df9bcd8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 17. 09:21","title":"Jön az első 100 kilométeres elektromos hatótávú hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató-helyettes szerint ez elkerülhetetlen olyan helyeken, ahol sok ember megfordul utcai ruhában.","shortLead":"A főigazgató-helyettes szerint ez elkerülhetetlen olyan helyeken, ahol sok ember megfordul utcai ruhában.","id":"20181018_Agyi_poloskakkal_talalkozott_egy_beteg_az_Orszagos_Traumatologiai_Intezet_ambulanciajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7100f9e-8c10-4bb0-ae13-6395ce748595","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Agyi_poloskakkal_talalkozott_egy_beteg_az_Orszagos_Traumatologiai_Intezet_ambulanciajan","timestamp":"2018. október. 18. 16:54","title":"Ágyi poloskákkal találkozott egy beteg az Országos Traumatológiai Intézet ambulanciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"20181018_Nem_tudta_hogy_csalonak_adta_el_a_ceget_Akkor_is_megbuntethetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83e3ebf-2a26-4e97-9658-28062b4b1b2f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Nem_tudta_hogy_csalonak_adta_el_a_ceget_Akkor_is_megbuntethetik","timestamp":"2018. október. 18. 11:55","title":"Nem tudta, hogy csalónak adta el a cégét? Akkor is megbüntethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","shortLead":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","id":"20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd18884-6bd0-49d3-a047-ca7324638068","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","timestamp":"2018. október. 18. 18:34","title":"Vaddisznó ment be egy salgótarjáni pizzériába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]