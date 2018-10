Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző legújabb, 70-es verziója már támogatja a kép a képben mód használatát, így akár úgy is nézhetünk egy videót, hogy közben egy másik ablakban dolgozunk.","shortLead":"A Chrome böngésző legújabb, 70-es verziója már támogatja a kép a képben mód használatát, így akár úgy is nézhetünk...","id":"20181021_google_chrome_bongeszo_chrome_70","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9901f00-970e-428c-8c2c-b43863c992ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_google_chrome_bongeszo_chrome_70","timestamp":"2018. október. 21. 19:03","title":"Ezt az új Chrome-funkciót sokan használni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","shortLead":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","id":"20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e33fc4e-e1cc-4360-9c44-516e29a3df19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","timestamp":"2018. október. 21. 09:20","title":"Napi termelési beszámoló: a bútorgyártók összebútoroztak a kormánnyal, és meg Csok-olták azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók. A legújabb hírek szerint a Samsung is dolgozik egy érdekes megoldáson.","shortLead":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók...","id":"20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9039fb55-26d4-41ed-88ca-5fddf2df9386","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Ki beszél már szenzorszigetről? Izgalmas megoldást talált ki helyette a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de6e0e0-e211-4f93-9762-6bd25ea7c362","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Lehet-e kis igazságosságra törekedni a nagy igazságtalanság közepette? E mindig időszerű kérdéshez szolgál adalékokkal Konrad Morgen SS-bíró példája.","shortLead":"Lehet-e kis igazságosságra törekedni a nagy igazságtalanság közepette? E mindig időszerű kérdéshez szolgál adalékokkal...","id":"201836__naci_biro__majdnem_eichmannper__auschwitzi_fogarany__jogos_ketelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de6e0e0-e211-4f93-9762-6bd25ea7c362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47cfa9e-ab1a-42d1-9ac7-0906a0244257","keywords":null,"link":"/kultura/201836__naci_biro__majdnem_eichmannper__auschwitzi_fogarany__jogos_ketelyek","timestamp":"2018. október. 20. 20:30","title":"Zsidóktól elrabolt kincsek változtatták meg a náci bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb59c14-e088-48fd-8755-d89c15a787b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as években keveseknek adatott meg, hogy beüljenek egy kupé Skodába, és mostanra tovább csökkent ennek esélye, hiszen mára alig maradt meg néhány jó állapotú példány. Mutatunk egyet.","shortLead":"A 80-as években keveseknek adatott meg, hogy beüljenek egy kupé Skodába, és mostanra tovább csökkent ennek esélye...","id":"20181021_szocialista_sportkocsi_ime_a_legdragabb_hazai_regi_skoda_egy_remek_rapid_cseh_kupe_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb59c14-e088-48fd-8755-d89c15a787b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b282bc-f98d-47e9-a78d-116df1df8665","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_szocialista_sportkocsi_ime_a_legdragabb_hazai_regi_skoda_egy_remek_rapid_cseh_kupe_oldtimer","timestamp":"2018. október. 21. 08:21","title":"Szocialista sportkocsi: íme a legdrágább hazai régi Skoda, egy remek Rapid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik a Sony menetrendszerűen érkezett felsőkategóriás újdonságának a tarsolyában? Tesztünkből minden fontos részletre fény derül.","shortLead":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik...","id":"20181020_sony_xperia_xz3_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0be86-52e8-4639-8acf-43a29051ddc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_sony_xperia_xz3_teszt","timestamp":"2018. október. 20. 20:00","title":"Teszten a friss androidos telefon, melybe végre gyönyörű képernyőt tett a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265208df-dae5-4783-a4b6-967b9dac1815","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meghajtottuk a végletek olasz autóját, a méretre nagyon kicsi, de vezetési élmény tekintetében hatalmas Abarth 695-öt. Ráadásul egy olyan nyitható tetős példányt, amit egy jachtkészítő cég nemesített. ","shortLead":"Meghajtottuk a végletek olasz autóját, a méretre nagyon kicsi, de vezetési élmény tekintetében hatalmas Abarth 695-öt...","id":"20181021_skorpiocsipes_teszten_a_legkulonlegesebb_kis_abarth_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=265208df-dae5-4783-a4b6-967b9dac1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d25a226-287c-4d72-ae12-e7b5787b6535","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_skorpiocsipes_teszten_a_legkulonlegesebb_kis_abarth_fiat","timestamp":"2018. október. 21. 12:30","title":"Skorpiócsípés: teszten a legkülönlegesebb kis Abarth Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7ad148-7f86-49a0-941a-46a5680a7488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció elleni fellépés jegyében.","shortLead":"A korrupció elleni fellépés jegyében.","id":"20181020_Borton_a_borravalo_miatt_A_lengyelek_ezt_tervezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7ad148-7f86-49a0-941a-46a5680a7488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff30c59-54b4-4457-85ac-aba594974687","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Borton_a_borravalo_miatt_A_lengyelek_ezt_tervezik","timestamp":"2018. október. 20. 18:42","title":"Börtön a borravaló miatt? A lengyelek ezt tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]