[{"available":true,"c_guid":"3516ef7d-6c90-4152-b3f8-b0777832d182","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Petersen autómúzeumban a világ minden tájáról találhatunk különleges négykerekűeket - mi nemrég ott jártunk, mutatunk egy kis ízelítőt.","shortLead":"A Petersen autómúzeumban a világ minden tájáról találhatunk különleges négykerekűeket - mi nemrég ott jártunk, mutatunk...","id":"20181104_bepillantana_a_vilag_egyik_legjobb_autos_muzeumaba_segitunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3516ef7d-6c90-4152-b3f8-b0777832d182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32232b3-a830-4498-b3e3-244f0b7fb5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_bepillantana_a_vilag_egyik_legjobb_autos_muzeumaba_segitunk","timestamp":"2018. november. 04. 06:41","title":"Bepillantana a világ egyik legjobb autós múzeumába? Segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ec7a81-b378-43c8-964b-e3ed13125ce3","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Politikusnak lenni egy külön szakma, ez Los Angelesben is kiderült. Munkatársunk az amerikai félidős választásokról jelentkezik.","shortLead":"Politikusnak lenni egy külön szakma, ez Los Angelesben is kiderült. Munkatársunk az amerikai félidős választásokról...","id":"20181103_Ez_kulonbozteti_meg_az_amerikai_politikusokat_Bajnai_Gordontol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ec7a81-b378-43c8-964b-e3ed13125ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db712c0-da1d-4657-8f6c-db8c4552463f","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ez_kulonbozteti_meg_az_amerikai_politikusokat_Bajnai_Gordontol__video","timestamp":"2018. november. 03. 16:33","title":"Ez különbözteti meg az amerikai politikusokat Bajnai Gordontól - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak kettőn. Nem ezért, de Kurz és Orbán viszonya nem felhőtlen. A menekültügyben elfoglalt álláspontja miatt a magyar kormány nagy reményeket fűzött ugyan a fiatal osztrák politikus hatalomra kerüléséhez, aztán kiderült, hogy az illiberalizmust nem szereti. ","shortLead":"Az orosz elnök és Sebastian Kurz kancellár idén már négy találkozón van túl, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor csak...","id":"201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=980e871c-4567-454f-b32b-cb9b6e069567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad04072-fa80-4ef6-a326-27c4d63b7dc4","keywords":null,"link":"/vilag/201841__osztrakorosz_vizitek__kulunleges_kapcsolat__gazugyek__erdekek_menten","timestamp":"2018. november. 04. 11:00","title":"Az osztrák kormányfő többször találkozik Putyinnal, de másképp a barátja, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Kormányozható lesz-e Amerika a következő két évben vagy a politikai bénultság lesz úrrá Washingtonon? Vélemény.","shortLead":"Kormányozható lesz-e Amerika a következő két évben vagy a politikai bénultság lesz úrrá Washingtonon? Vélemény.","id":"20181104_Miert_nagy_a_tetje_Amerika_idokozi_valasztasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36dda0-1b9c-4900-a3c5-80d29c59cd1b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181104_Miert_nagy_a_tetje_Amerika_idokozi_valasztasanak","timestamp":"2018. november. 04. 11:26","title":"Miért nagy a tétje Amerika időközi választásának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gödöllő polgármestere úgy látja, politikai lejáratás van a mögött, ahogy a Zöld Híddal elbántak, ugyanis választások közelednek.","shortLead":"Gödöllő polgármestere úgy látja, politikai lejáratás van a mögött, ahogy a Zöld Híddal elbántak, ugyanis választások...","id":"20181104_Gemesi_Gyorgy_szerint_utban_van_ezert_omlott_ossze_a_szemetszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ca0d2-5e6d-4aa4-8b5c-791460608725","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Gemesi_Gyorgy_szerint_utban_van_ezert_omlott_ossze_a_szemetszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 14:13","title":"Gémesi György szerint útban van, ezért omlott össze a szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","shortLead":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","id":"20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d62d31-c22b-465c-b443-d9408cd43a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","timestamp":"2018. november. 04. 08:05","title":"Nagy zsák marihuánával bukott le a csepeli díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé mérséklődik az ilyenkor szokatlan meleg, de jövő héten is marad a kellemes, 20 fok közeli hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"Kissé mérséklődik az ilyenkor szokatlan meleg, de jövő héten is marad a kellemes, 20 fok közeli hőmérséklet - derül ki...","id":"20181104_Marad_a_novemberi_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c01097-804a-46d9-95b7-a361665a794c","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Marad_a_novemberi_szeptember","timestamp":"2018. november. 04. 14:59","title":"Marad a novemberi szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f876a34-cc49-4091-9a3f-ca122f1fe2f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Phenjan szerint Washington tönkreteszi az amerikai és észak-koreai vezető találkozójának eredményeit. ","shortLead":"Phenjan szerint Washington tönkreteszi az amerikai és észak-koreai vezető találkozójának eredményeit. ","id":"20181103_Atommal_fenyegetozik_EszakKorea_az_ellene_bevezetett_szankciok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f876a34-cc49-4091-9a3f-ca122f1fe2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db120b-3e6a-4c6e-bb19-3af2e31db3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Atommal_fenyegetozik_EszakKorea_az_ellene_bevezetett_szankciok_miatt","timestamp":"2018. november. 03. 15:26","title":"Atommal fenyegetőzik Észak-Korea az ellene bevezetett szankciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]