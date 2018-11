Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26fd6d2b-b36f-42cb-b0d3-c3d3e379aa38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"César Noval a világ egyik legsikeresebb plasztikai sebésze, akinek szenvedélye a bíráskodás.","shortLead":"César Noval a világ egyik legsikeresebb plasztikai sebésze, akinek szenvedélye a bíráskodás.","id":"20181121_Foallasban_nematalakito_muteteket_vegez_a_szombati_Real_meccs_partjelzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26fd6d2b-b36f-42cb-b0d3-c3d3e379aa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c1c769-4241-4c63-96a2-10716ffbd724","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Foallasban_nematalakito_muteteket_vegez_a_szombati_Real_meccs_partjelzoje","timestamp":"2018. november. 21. 20:34","title":"Főállásban nemátalakító műtéteket végez a szombati Real meccs partjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dob és a Csengery utca sarkán álló bérpalotát teljesen a bulituristáknak szentelik. Európa egyik legnagyobb hostellánca lép be ezzel a magyar piacra.","shortLead":"A Dob és a Csengery utca sarkán álló bérpalotát teljesen a bulituristáknak szentelik. Európa egyik legnagyobb...","id":"20181122_Kitehetik_a_megtelttablat_400_fos_hostel_nyilik_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec19e530-33d1-4931-bc80-b4cec26ffb5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Kitehetik_a_megtelttablat_400_fos_hostel_nyilik_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 22. 12:24","title":"Kitehetik a megtelt-táblát: 400 fős hostel nyílik a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68bf10c-b2d1-40fe-acdf-1467919f0bba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok BMW X6, vagy Mercedes GLE Coupé átépítése mellett a Range Rovereké valahogy mindig izgalmasabb. ","shortLead":"A sok BMW X6, vagy Mercedes GLE Coupé átépítése mellett a Range Rovereké valahogy mindig izgalmasabb. ","id":"20181120_Range_Rover_Sport_SVR_tuning_khan_design","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68bf10c-b2d1-40fe-acdf-1467919f0bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff46f0e-f5d9-42d2-b59b-35e1398c9847","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Range_Rover_Sport_SVR_tuning_khan_design","timestamp":"2018. november. 20. 18:17","title":"Range Rovert tuningolni többek között ezért a végeredményért egészen hálás feladat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","shortLead":"Szaso Mijalkovot ugyanis letartóztatták. ","id":"20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219e622f-56fd-4ebb-bd62-5b31af354c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Gruevszki_unokatestvere_mar_nem_volt_olyan_szerencses_mint_a_volt_macedon_kormanyfo","timestamp":"2018. november. 21. 05:05","title":"Gruevszki unokatestvére már nem volt olyan szerencsés, mint a volt macedón kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere egyértelmű figyelmeztetést kapott - árulta el a HVG-nek adott interjúban. ","shortLead":"Szeged polgármestere egyértelmű figyelmeztetést kapott - árulta el a HVG-nek adott interjúban. ","id":"20181121_Botka_A_fejem_kell_a_NERnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9859cf1-1fb7-427e-b746-9989a08c809a","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Botka_A_fejem_kell_a_NERnek","timestamp":"2018. november. 21. 12:18","title":"Botka: \"A fejem kell a NER-nek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő egyik kutatója egy olyan tanulmányt tett közzé, ami egy magas rangú mesterséges intelligencia megalkotásáról értekezik.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik kutatója egy olyan tanulmányt tett közzé, ami egy magas rangú mesterséges intelligencia...","id":"20181120_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_gai_paul_yaworsky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830dc44-6f56-4e40-8cd5-108f32c69262","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_gai_paul_yaworsky","timestamp":"2018. november. 20. 15:03","title":"Az amerikai légierőnél már a tökéletes mesterséges intelligenciát keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","shortLead":"Egy rózsás flamingó is nálunk vendégeskedik.","id":"20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d161f4-3d62-4169-b45b-88cf8f234b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50db2b-377d-476d-a957-4541d4a8743b","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Rozsas_flamingo_Szeged_Feher_to_madar","timestamp":"2018. november. 21. 10:25","title":"A lazúrcinege után újabb ritka madár érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a biztonsági felülvizsgálat okát nem közölte a NASA, az intézkedésnek sajtóhírek szerint ahhoz van köze, hogy Elon Musk egy rádióműsorban betépett.","shortLead":"Bár a biztonsági felülvizsgálat okát nem közölte a NASA, az intézkedésnek sajtóhírek szerint ahhoz van köze, hogy Elon...","id":"20181121_nasa_spacex_boeing_nemzetkozi_urallomas_fuvezes_fuves_cigi_elon_musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa43f90-03a2-4341-8144-4db8ca6480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0b891-8a0d-48f6-87fd-86abb73c2bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_spacex_boeing_nemzetkozi_urallomas_fuvezes_fuves_cigi_elon_musk","timestamp":"2018. november. 21. 11:33","title":"Vizsgálatot rendeltek el a Boeingnél és a SpaceX-nél Elon Musk füvezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]