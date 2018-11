Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ccb7410-18b3-4989-b10f-f8a027a4c362","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A védelmi minisztérium szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU) is készültségbe helyezték.","shortLead":"A védelmi minisztérium szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU) is készültségbe helyezték.","id":"20181126_A_hadiallapot_bevezetese_mellett_dontott_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ccb7410-18b3-4989-b10f-f8a027a4c362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a462ceeb-03e0-4979-8465-fed60d8bb802","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_A_hadiallapot_bevezetese_mellett_dontott_Ukrajna","timestamp":"2018. november. 26. 09:09","title":"Teljes harckészültségbe helyezte hadseregét Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvonná a miniszterelnöktől, a miniszterektől és az államtitkároktól a képviselői fizetést Kocsis-Cake Olivio és Szabó Tímea.","shortLead":"Megvonná a miniszterelnöktől, a miniszterektől és az államtitkároktól a képviselői fizetést Kocsis-Cake Olivio és Szabó...","id":"20181126_Elvenne_Orban_kepviseloi_fizeteset_a_Parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d142b5-ce66-438b-b5e2-89846b2bd6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Elvenne_Orban_kepviseloi_fizeteset_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 26. 12:02","title":"Elvenné Orbán képviselői fizetését a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy macedón tévé oldalán jelent meg egy cikk, amely alapján a magyar diplomácia nem csak Tiranában kapcsolódott be Gruevszki megszöktetésébe.","shortLead":"Egy macedón tévé oldalán jelent meg egy cikk, amely alapján a magyar diplomácia nem csak Tiranában kapcsolódott be...","id":"20181125_A_kulugy_szerint_kacsa_hogy_Gruevszkit_magyar_segitseggel_pattant_meg_Szkopjebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f105371-d992-4bf3-874b-04fbb19aa995","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_A_kulugy_szerint_kacsa_hogy_Gruevszkit_magyar_segitseggel_pattant_meg_Szkopjebol","timestamp":"2018. november. 25. 18:23","title":"A külügy szerint kacsa, hogy Gruevszki magyar segítséggel pattant meg Szkopjéból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","shortLead":"A hét döntős modell, amely közül egy lesz jövőre az év autója.","id":"20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9767bd0-6200-4a2b-8e36-cde84b26759f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02ab9a3-1f96-4d7f-9300-e80e2cd9de05","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Itt_vannak_a_dontosok_az_Ev_Autoja_dijra","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Itt vannak a döntősök az Év Autója díjra. Melyik nyerjen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták a bírságot. ","shortLead":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták...","id":"20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d7f69c-82b5-418b-b6e6-7835bdae085e","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","timestamp":"2018. november. 26. 19:10","title":"17 millióra bírságolta az MNB a Duna House hitelcentrumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat hónapnyi utazást követően várhatóan ma 21 óra körül landol a Marson a NASA robotgeológusa, amely a vörös bolygó rengéseit is vizsgálja majd. Az InSight leszállását élőben sugározzák.","shortLead":"Hat hónapnyi utazást követően várhatóan ma 21 óra körül landol a Marson a NASA robotgeológusa, amely a vörös bolygó...","id":"20181126_nasa_insight_urszonda_mars_leszallas_elo_adas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a194b5df-4e4a-4ecd-a225-33bda4dc156a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfebc5-25af-4670-8f73-7b619cc00be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_nasa_insight_urszonda_mars_leszallas_elo_adas","timestamp":"2018. november. 26. 19:33","title":"Itt nézheti élőben a NASA újabb történelmi landolását a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","shortLead":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","id":"20181125_mclaren_senna_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2f24f-679e-4b29-b213-736e85680754","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_mclaren_senna_elado","timestamp":"2018. november. 25. 08:15","title":"Máris eladó egy McLaren Senna – 11 kilométerrel az órájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják ki a készülékek által nyújtott lehetőségeket – mutat rá az LG Magyarország friss felmérése. Rohamosan nő az előfizetéses on-demand szolgáltatások népszerűsége, de zenehallgatásra is egyre többen használják a tévéjüket. Mindezek mellett továbbra is az ingyenes videómegosztók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják...","id":"20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e388052-f778-4765-975a-9efa0cf62c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","timestamp":"2018. november. 25. 18:33","title":"Mit néznek a tévében a magyarok, ha okos a készülék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]