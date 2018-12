Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","shortLead":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","id":"20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48db88-843d-4ceb-b44b-e6608e8c5df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","timestamp":"2018. december. 18. 05:21","title":"Milliárdokkal húzza ki a bajból a kormány a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok, nyugdíjasok is. Többen közülük felszólaltak, és Tordai Bence is beugrott.","shortLead":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik kiutasítanak egy menedékkérő magyar családot.","shortLead":"A magyar rendőrség meg tudja védeni a családot, ha a volt férj bántani akarna bárkit is - állítják a kanadaiak, akik...","id":"20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9618412-6e00-49e8-9803-45c49a989734","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kiutasitanak_egy_magyar_csaladot_Kanadabol_akik_a_bantalmazo_apa_miatt_menekultek_el","timestamp":"2018. december. 17. 13:30","title":"Kiutasítanak egy magyar családot Kanadából, akik a bántalmazó apa miatt menekültek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308c7486-0081-4ce6-9647-13731372f5b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háfra Noémi is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövetség szavazásán csütörtöktől szombatig posztonként öt jelöltre lehetett voksolni a torna okostelefonos alkalmazása segítségével. A győzteseket vasárnap hirdették ki. ","shortLead":"Háfra Noémi is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövetség szavazásán...","id":"20181216_Hafra_Noemi_a_kezilabda_alomcsapatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=308c7486-0081-4ce6-9647-13731372f5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d90bbb-4013-4a43-876b-2b8320dd6389","keywords":null,"link":"/sport/20181216_Hafra_Noemi_a_kezilabda_alomcsapatban","timestamp":"2018. december. 16. 14:26","title":"Háfra Noémi a kézilabda álomcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","shortLead":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","id":"20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c911b3-8eeb-4cef-9773-9d4a49b76238","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","timestamp":"2018. december. 16. 20:41","title":"A hirado.hu szerint már lezárultak a tüntetések, pedig épp az ablakuk alatt zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee95cdac-8d45-429a-8eb0-342299048452","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pótlékokat pedig 36 hónapon belül köteles kifizetni a munkáltató - kaptunk egy szerződésmódosítást a rabszolgatörvény jegyében. A munkáltató eddig is 250 óra túlórát írt elő, a gyerekeket többször nem tudták emiatt időben elhozni az óvodából.","shortLead":"A pótlékokat pedig 36 hónapon belül köteles kifizetni a munkáltató - kaptunk egy szerződésmódosítást a rabszolgatörvény...","id":"20181217_Megjelentek_az_elso_400_oras_tulorara_vonatkozo_munkaszerzodesi_modositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee95cdac-8d45-429a-8eb0-342299048452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f903e2e-de89-4c81-a2ff-20ea486df45d","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Megjelentek_az_elso_400_oras_tulorara_vonatkozo_munkaszerzodesi_modositasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:45","title":"Megjelentek az első, 400 órás túlórára vonatkozó munkaszerződési módosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentést tett a kerületnél, mondván, az ellenzéki képviselők zavarják a köztévé munkáját.","shortLead":"Bejelentést tett a kerületnél, mondván, az ellenzéki képviselők zavarják a köztévé munkáját.","id":"20181217_mtva_ellenzeki_kepviselok_kozteve_papp_daniel_jegyzo_birtokvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df15b13e-ea89-456a-993d-98f694b49545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9cae18-bb4d-49a7-a373-9183ab8a9678","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_ellenzeki_kepviselok_kozteve_papp_daniel_jegyzo_birtokvedelem","timestamp":"2018. december. 17. 13:10","title":"Az MTVA vezérigazgatója Óbuda jegyzőjét küldte a képviselőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ddc30-98fc-41ab-a89d-b6fc52674d4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dinoszauruszok korából származó, mintegy százmillió éves madártollat talált borostyánba ágyazódva egy nemzetközi kutatócsoport Kínában.","shortLead":"A dinoszauruszok korából származó, mintegy százmillió éves madártollat talált borostyánba ágyazódva egy nemzetközi...","id":"20181218_borostyanba_agyazott_madartoll_kinai_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ddc30-98fc-41ab-a89d-b6fc52674d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1769d23-ed6b-4df2-ba78-860824c3dd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_borostyanba_agyazott_madartoll_kinai_kutatok","timestamp":"2018. december. 18. 12:03","title":"Izgalomba hozta a kutatókat a 100 millió éves madártoll, amit borostyánba zárva találtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]