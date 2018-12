Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4d64f3-2f43-4061-b9ad-3303156273b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén 921 ezer ember született Japánban s 1,37 millióan haltak meg, s így a szigetország írott történelmének legnagyobb népességcsökkenését regisztrálták. Az adatok azt mutatják, nem működnek a gyermekvállalásra ösztönző állami programok. Tokió most bevándorlókkal kívánja csökkenteni a munkaerőhiányt.","shortLead":"Az idén 921 ezer ember született Japánban s 1,37 millióan haltak meg, s így a szigetország írott történelmének...","id":"20181227_Dramai_mertekben_csokken_a_japanok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4d64f3-2f43-4061-b9ad-3303156273b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f460dc-52eb-4332-a501-5f3dcbb747ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Dramai_mertekben_csokken_a_japanok_szama","timestamp":"2018. december. 27. 13:08","title":"Drámai mértékben csökken a japánok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7f5d43-5648-4051-bc04-34a402f6580d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új típusú rakéta neve: Avantgard.\r

\r

","shortLead":"Az új típusú rakéta neve: Avantgard.\r

\r

","id":"20181226_Akkor_mostantol_az_oroszok_a_vilag_barmely_pontjara_lohet_raketat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7f5d43-5648-4051-bc04-34a402f6580d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497df960-e32a-4bdd-880a-338525421c2b","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Akkor_mostantol_az_oroszok_a_vilag_barmely_pontjara_lohet_raketat","timestamp":"2018. december. 26. 15:58","title":"Akkor mostantól az oroszok a világ bármely pontjára lőhetnek rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy projekt vagy megbízás félidejéhez értünk, az alábbi egyszerű és bevált módszerekkel lendülhetünk túl a holtponton.","shortLead":"Ha egy projekt vagy megbízás félidejéhez értünk, az alábbi egyszerű és bevált módszerekkel lendülhetünk túl...","id":"20181228_Ellustult_feladatai_vegzese_kozben_Mutatunk_ot_modszert_amivel_ujra_felveheti_a_ritmust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e4c9c5-231b-4da0-9098-ed5ca828585c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181228_Ellustult_feladatai_vegzese_kozben_Mutatunk_ot_modszert_amivel_ujra_felveheti_a_ritmust","timestamp":"2018. december. 28. 13:15","title":"Ellustult feladatai végzése közben? Mutatunk öt módszert, amivel újra felveheti a ritmust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","shortLead":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","id":"20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bb0ed9-7acc-4fe7-b589-c8ff5138410e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","timestamp":"2018. december. 27. 06:41","title":"Egy autós logó, amit mindenki látott már, de csak kevesen ismernek igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed869ba7-e24b-4bb3-9d4a-baeb821432c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világraszóló VIP-részlege lesz a horvát NK Osijek csapatának Eszéken. A stadiont Mészáros Lőrinc, a leggazdagabb magyar építi.","shortLead":"Világraszóló VIP-részlege lesz a horvát NK Osijek csapatának Eszéken. A stadiont Mészáros Lőrinc, a leggazdagabb magyar...","id":"20181228_Meszaros_Lorinc_horvat_csapata_uj_stadiont_kap_szaunabol_is_lehet_majd_meccset_nezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed869ba7-e24b-4bb3-9d4a-baeb821432c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c0604a-37c0-4811-b051-9b07ba220727","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Meszaros_Lorinc_horvat_csapata_uj_stadiont_kap_szaunabol_is_lehet_majd_meccset_nezni","timestamp":"2018. december. 28. 13:29","title":"Mészáros Lőrinc horvát csapata új stadiont kap, szaunából is lehet majd meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ad7237-7e31-4505-ac7c-067cda95e491","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy Csongrád megyei piacon foglalták le a jelöletlen zöldséget, amelyet kockázatosnak ítéltek. ","shortLead":"Egy Csongrád megyei piacon foglalták le a jelöletlen zöldséget, amelyet kockázatosnak ítéltek. ","id":"20181227_Lefoglalta_a_NAV_jo_helyre_kerult_a_tobb_mazsa_zoldseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ad7237-7e31-4505-ac7c-067cda95e491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c515de-42ea-424a-a2d4-c83ee800941f","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Lefoglalta_a_NAV_jo_helyre_kerult_a_tobb_mazsa_zoldseg","timestamp":"2018. december. 27. 09:36","title":"Lefoglalta a NAV, jó helyre került a több mázsa zöldség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt maga Jair Bolsonaro hívta meg az ünnepségre még novemberben, egy telefonbeszélgetés során.","shortLead":"A miniszterelnököt maga Jair Bolsonaro hívta meg az ünnepségre még novemberben, egy telefonbeszélgetés során.","id":"20181227_Orban_Viktor_Jair_Bolsonaro_beiktatas_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e6f21-d525-4159-b0b7-48c3726cd8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Orban_Viktor_Jair_Bolsonaro_beiktatas_brazil_elnok","timestamp":"2018. december. 27. 15:42","title":"Orbán ott lesz az új szélsőjobboldali brazil elnök beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","shortLead":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","id":"20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23dd86-256b-4ad7-b139-59d481cce84c","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","timestamp":"2018. december. 27. 18:54","title":"Szerzeteseket sebesítettek meg rablók egy bécsi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]