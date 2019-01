Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikailag nem teljesen korrekt megjegyzés, de Sussex hercegnője jókedvűen fogadta.","shortLead":"Politikailag nem teljesen korrekt megjegyzés, de Sussex hercegnője jókedvűen fogadta.","id":"20190117_Meghan_Markle_a_kover_holgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033743b4-3829-49da-b642-d51f2e57c36a","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Meghan_Markle_a_kover_holgy","timestamp":"2019. január. 17. 12:50","title":"Meghan Markle, „a kövér hölgy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán háromszáz forintért, de átverésről van szó, amelynek végén akár személyes adataink is veszélybe kerülhetnek – figyelmeztetnek a német G Data kiberbiztonsági vállalat magyarországi szakemberei.","shortLead":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán...","id":"20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59067a5-25db-4da8-8f35-3750e803888b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","timestamp":"2019. január. 17. 09:03","title":"Vigyázzon, adatait ellopó átverés a 99%-os akcióban kínált, olcsó Microsoft Office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","shortLead":"A Duna Aszfalt két szerződést is kötött az önkormányzattal.","id":"20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5505ebe8-e2ff-4456-b843-958b5de5ad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f90d94-df79-4c3e-aaf2-b4b455b7d8e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_127_millio_forintert_aszfaltozhat_Meszaros_uzlettarsanak_cege_Kecskemeten","timestamp":"2019. január. 17. 11:57","title":"127 millió forintért aszfaltozhat Mészáros üzlettársának cége Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy vélik hatékonyabb, ha egy forgalmat zavaró autót elszállítanak, mint ha odabilincselik, ahol elvileg útban van.","shortLead":"Úgy vélik hatékonyabb, ha egy forgalmat zavaró autót elszállítanak, mint ha odabilincselik, ahol elvileg útban van.","id":"20190116_kerekbilincs_autoelszalliatas_budapest_lopos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9505f658-c4e6-4297-8058-a92b40e405ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_kerekbilincs_autoelszalliatas_budapest_lopos_auto","timestamp":"2019. január. 16. 09:19","title":"Kerékbilincs helyett, szinte teljesen átállt az autók elszállítására a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy dönt úgy, hogy segíteni szeretne másoknak. A 45 éves Marlin Jenkins megfogadta, hogy internettel látja el Bronxot, a népes New York-i városrészben ugyanis sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy havidíjat fizessenek a szolgáltatásért.","shortLead":"Bár a technológiai vállalatok közül sokan próbálkoznak szélessávú internet bevezetésével, akad, amikor egyetlen személy...","id":"20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7085ab46-efc8-40e7-b263-e71998556b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ac2983-66e7-4c52-9acf-7e54e0b73896","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_hajlektalan_internet_hozzaferes_marlin_jenkins_new_york_bronx_facebook_muhold_spacex_dron","timestamp":"2019. január. 16. 08:03","title":"Egy hajléktalan igaz története: korábban nem volt hol laknia, most ő visz internetet New York elmaradott negyedébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszternek már hivatali idejében is volt személyes rossz élménye a magyar származású amerikai milliárdossal, mégsem örül a kormány Soros-ellenes kampányának.","shortLead":"A volt külügyminiszternek már hivatali idejében is volt személyes rossz élménye a magyar származású amerikai...","id":"20190116_Jeszenszky_Geza_Soros_Gyorgy_azert_megsem_az_ordog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1988e67-0309-4664-b5c5-2bc6a7b045fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Jeszenszky_Geza_Soros_Gyorgy_azert_megsem_az_ordog","timestamp":"2019. január. 16. 09:11","title":"Jeszenszky Géza: Soros György azért mégsem az ördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118146e8-c900-40a5-903e-66df9513ed4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól néz ki, két időzónát is kezel, ráadásul a beszerelt napelem miatt sose merül le. A Ressence új okosórája tömegek kedvence lehetne – ha 95 százalékos leértékelést hirdetnének meg rá.","shortLead":"Jól néz ki, két időzónát is kezel, ráadásul a beszerelt napelem miatt sose merül le. A Ressence új okosórája tömegek...","id":"20190116_ressence_type2_karora_ecrown_napelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118146e8-c900-40a5-903e-66df9513ed4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8cac44-8f68-4cbf-965b-b43a37c79040","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_ressence_type2_karora_ecrown_napelem","timestamp":"2019. január. 16. 09:03","title":"Imádni fogja ezt a karórát – amíg meg nem tudja, mennyibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd1154-be49-49f5-9aa9-2d96a2e7fbb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp óvodába vitte a kislányt, amikor az állatok rájuk támadtak.","shortLead":"A fiú épp óvodába vitte a kislányt, amikor az állatok rájuk támadtak.","id":"20190115_Harom_pitbull_tamadt_egy_13_eves_fiura_es_hugara_Otvoskonyiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48dd1154-be49-49f5-9aa9-2d96a2e7fbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f969646-38b5-482d-9279-3bb52e8330e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Harom_pitbull_tamadt_egy_13_eves_fiura_es_hugara_Otvoskonyiban","timestamp":"2019. január. 15. 19:48","title":"Három pitbull támadt egy 13 éves fiúra és húgára Ötvöskónyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]