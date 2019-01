Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Személyes adatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt az amerikai óriásnak 50 millió eurót, azaz nagyjából 16 milliárd forintot kell fizetnie.","shortLead":"Személyes adatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt az amerikai óriásnak 50 millió eurót, azaz nagyjából 16...","id":"20190121_birsag_google_gdpr_francia_adatvedelmi_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2acc89-6822-4b8b-8ee6-5985112cb9ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_birsag_google_gdpr_francia_adatvedelmi_hatosag","timestamp":"2019. január. 21. 21:42","title":"Keményen megbírságolta a Google-t Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e0a273-b117-40a7-8397-e55160c07872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beth Koigi már elnyerte a nagy francia energiacég, az EDF fiatal afrikai újítóknak kiírt nagydíját. Az év elején a brit Royal Academy of Engineering Africa Prize for Engineering Innovation díjára leginkább esélyes jelöltek szűk csoportjában van. Ezért a rangos elismerésért a Szaharától délre fekvő afrikai országok fiatal újítói vetélkednek. ","shortLead":"Beth Koigi már elnyerte a nagy francia energiacég, az EDF fiatal afrikai újítóknak kiírt nagydíját. Az év elején a brit...","id":"20190122_Olcson_nyer_ki_ivovizet_a_levegobol_Afrika_egyik_legigeretesebb_feltalaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8e0a273-b117-40a7-8397-e55160c07872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ee41e9-c05a-4233-82ce-d202e0170827","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Olcson_nyer_ki_ivovizet_a_levegobol_Afrika_egyik_legigeretesebb_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 22. 12:10","title":"Olcsón nyer ki ivóvizet a levegőből Afrika egyik legígéretesebb feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","shortLead":"Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből.","id":"20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69aacc9-0e29-4b63-9630-ff4b86d5e205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8af7b9-c707-4471-83e5-6d9be86d0eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Az_ombudsmanhoz_fordul_a_gyerekek_otthongondozasi_dija_miatt_az_LMP","timestamp":"2019. január. 20. 15:50","title":"Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő, egy algériai származású francia üzletember, Alexandre Djouhri, aki választ tudna adni a kérdésre, mindenképpen szeretné megakadályozni, hogy London francia kérésre kiadja Párizsnak. Ügyében most kezdődött el a meghallgatás a londoni bíróságon.","shortLead":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő...","id":"20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664c78a-8d33-4072-b20a-f147af8a8ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","timestamp":"2019. január. 22. 11:38","title":"„Arab proli vagyok, akit a francia elit bűnbaknak használt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","shortLead":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","id":"20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd4e17-4bd9-42b3-b937-5c1725c9caee","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","timestamp":"2019. január. 21. 18:35","title":"Hosszú Katinka klubja vízilabdacsapatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen adózási szabályokra érdemes figyelni, ha a munkavállalók közösségiautó-használatát szeretné a munkáltató finanszírozni.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen adózási szabályokra érdemes figyelni, ha a munkavállalók közösségiautó-használatát...","id":"20190121_Az_adozassal_is_jol_jarhat_a_ceg_ha_kozossegi_autoba_ulnek_a_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dd3d00-37ba-422e-98be-1dc278785947","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_adozassal_is_jol_jarhat_a_ceg_ha_kozossegi_autoba_ulnek_a_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 21. 11:39","title":"Az adózással is jól járhat a cég, ha közösségi autóba ülnek a dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","shortLead":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","id":"20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7668fee4-2a55-49e8-868e-8b336ea387d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","timestamp":"2019. január. 22. 09:30","title":"David Attenborough: A következő pár év a következő pár ezer évet is meghatározhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]