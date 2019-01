Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","shortLead":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","id":"20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd52c28-fadf-4c49-aaac-d2c3fee3deb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","timestamp":"2019. január. 28. 09:21","title":"Útlezárást, flashmobot tervez az M10 mihamarabbi megépüléséért küzdő civil csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott szerepe is szóba jön.","shortLead":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott...","id":"20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7004a8e-2025-42ba-94ba-28f7d2ccaadb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","timestamp":"2019. január. 28. 19:15","title":"Mit nem bocsát meg Michelle Obama soha Donald Trumpnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87a351-3c8d-4bef-9192-1e2ef282ab18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bemutatta a világ első 5G többmódú (multi-mode) chipkészletét, a Balong 5000-et. Az új processzor a gyártó ígérete szerint a piacon elérhető leggyorsabb szélessávú vezeték nélküli kapcsolatot nyújtja nemcsak az okostelefonok, de a hálózati eszközök számára is.","shortLead":"A Huawei bemutatta a világ első 5G többmódú (multi-mode) chipkészletét, a Balong 5000-et. Az új processzor a gyártó...","id":"20190128_huawei_balong_5000_5g_chip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87a351-3c8d-4bef-9192-1e2ef282ab18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c051d058-24c7-4467-a9bf-0d7e58f32af1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_huawei_balong_5000_5g_chip","timestamp":"2019. január. 28. 14:03","title":"Ez a chip kerül majd a Huawei 5G-s okostelefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"","category":"itthon","description":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","shortLead":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","id":"20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735802c-457e-44e0-ae2f-acc0a3093f02","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","timestamp":"2019. január. 28. 13:46","title":"Embert gázolt a vonat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","shortLead":"Jeff Bezos különösen szűkmarkú volt.","id":"20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd7049-2f42-411b-987b-bcc65b611b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Meg_a_vilag_leggazdagabb_emberenel_is_tobbet_jotekonykodott_Donald_Trump","timestamp":"2019. január. 27. 13:28","title":"Még a világ leggazdagabb emberénél is többet jótékonykodott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég fejleszti a speciális állatpiszoárt, amivel a környezeti károkat csökkentenék.","shortLead":"Egyelőre tesztelik a kérődzőknek szánt toalettet, de két éven belül a szériagyártás is elkezdődhet. Egy holland cég...","id":"20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157aaf3a-47dc-4aba-8796-8e19e3c59f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc481de1-ef6d-425e-aea7-38af18850e29","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_A_teheneknek_is_lesz_vecejuk","timestamp":"2019. január. 27. 14:49","title":"A teheneknek is lesz vécéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor hosszú cikkben írta le gondolatait a főváros fejlesztéséről, ezeket összegeztük.","shortLead":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor...","id":"20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc16efd-fce5-4716-a8a6-5ccbe867583f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","timestamp":"2019. január. 27. 14:32","title":"Budapest elsősorban élhető legyen, aztán világváros - gondolatok a városfejlesztésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","shortLead":"A sofőr vélhetően nem kis örömmel fogadta az autóján elhelyezett apróságokat. ","id":"20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979b7267-1c3a-448a-bd36-7eda9d4f8264","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_a_nap_fotoja_romantikus_meglepetes_a_solymari_parkoloban","timestamp":"2019. január. 28. 06:41","title":"A nap fotója: romantikus meglepetés a solymári parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]