[{"available":true,"c_guid":"f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","shortLead":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","id":"20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def06c0-07e8-4ce7-b4ea-0445eb4fdf01","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","timestamp":"2019. január. 30. 21:47","title":"Vastagodik a jég a Balatonon, de nem lehet rámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99d06-5bd5-4570-9ac4-bf933fb73948","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Válasz Online ír arról, hogyan találtak egymásra.","shortLead":"A Válasz Online ír arról, hogyan találtak egymásra.","id":"20190129_Ellensegbol_szovetseges_igy_talalt_egymasra_a_Fidesz_es_a_Strabag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da99d06-5bd5-4570-9ac4-bf933fb73948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf4986-0576-4d56-a96c-5d81425f2130","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ellensegbol_szovetseges_igy_talalt_egymasra_a_Fidesz_es_a_Strabag","timestamp":"2019. január. 29. 15:22","title":"Ellenségből szövetséges: így talált egymásra a Fidesz és a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én az észak-írországi Derryben. Az akció tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a Brexit és az északír-ír határ „keménnyé” válása miatt kiújulhat az ír konfliktus. Az autóba rejtett robbanóeszköz senkit sem sebesített meg.","shortLead":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én...","id":"20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136ca47f-faef-4bba-8a15-165db0b0f915","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","timestamp":"2019. január. 29. 16:14","title":"Az IRA robbantott Derryben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál: több dolgot ki kellett vágniuk az alkotásból, hogy ne kelljen visszafizetniük az elnyert támogatást.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és...","id":"20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab80fd15-96e3-4376-92c5-939a63657722","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","timestamp":"2019. január. 30. 10:50","title":"Kivágatta a kisvasutazást és a kereszthalált a modern Candide-ból az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra hátralévő idejében gázálarcban kellett ülniük a padokban.","shortLead":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra...","id":"20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db76f87-b4ce-43a6-b412-2c97b7ff0ac5","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","timestamp":"2019. január. 29. 16:39","title":"Gázálarcot a késő nebulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","shortLead":"A zenész-tévés beállt Karácsony Gergely mögé, azonban azt elismeri, Karácsony nem egy forradalmár alkat.","id":"20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2479638-1128-47a5-8514-1e3ef06cb2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61753c74-2421-48a2-83dc-e2c570ca746c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Hajos_Andras_Most_le_lehet_gyozni_Tarlost_es_a_mogotte_terpeszkedo_NER_konglomeratumot","timestamp":"2019. január. 29. 14:29","title":"Hajós András: \"Most le lehet győzni Tarlóst és a mögötte terpeszkedő NER-konglomerátumot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesés Budapesten.","shortLead":"Véletlen egybeesés Budapesten.","id":"20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb707666-cea0-4996-afcd-acd9fe91da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","timestamp":"2019. január. 31. 09:23","title":"Újpesten tüntet az ellenzék, a fideszes önkormányzat zenés korcsolyázást szervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint. \r

","shortLead":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó...","id":"20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d98a9-3f37-43af-847e-4ad60a7f3c69","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","timestamp":"2019. január. 30. 19:21","title":"Hawaii legújabb csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]