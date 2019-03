Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c065af3-d396-430a-945b-358e9bd82d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltásba került egy férfival, majd megütötte. ","shortLead":"Szóváltásba került egy férfival, majd megütötte. ","id":"20190317_Kutyasetaltatas_kozben_utott_meg_egy_embert_ez_a_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c065af3-d396-430a-945b-358e9bd82d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa28f4bf-5922-4d7e-9c4f-40c481c56f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kutyasetaltatas_kozben_utott_meg_egy_embert_ez_a_ferfi","timestamp":"2019. március. 17. 12:19","title":"Kutyasétáltatás közben ütött meg egy embert ez a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki pénteken jelent meg a christchurchi körzeti bíróság előtt, és aki április 5-én áll ismét a bírák elé.

","shortLead":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a 49 halálos áldozatot követelő új-zélandi terrortámadások elkövetője ellen, aki...","id":"20190316_Tomeggyilkossagert_vadat_emeltek_a_christchurchi_lovoldozo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada01c7-4134-4c6b-b45c-e6b0924b16c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Tomeggyilkossagert_vadat_emeltek_a_christchurchi_lovoldozo_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 14:02","title":"Tömeggyilkosságért vádat emeltek a christchurchi lövöldöző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9e6ffc-11e2-4bec-8bda-5582f0af32cf","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségek témában írtunk ki grafikai és fotópályázatot, és ha tőletek azt kérjük, mutassátok meg, mi mindent szerettek rajongásig, az a legkevesebb, hogy mi is nyílt kártyákkal játszunk. A HVG Extra A Nő néhány munkatársának imádni való gyengéiről, lenyűgöző mániáiról mutatunk egy galériányi képet. (Szinte új értelmet nyer a függőség fogalma, majd meglátjátok.)","shortLead":"Szerethető függőségek témában írtunk ki grafikai és fotópályázatot, és ha tőletek azt kérjük, mutassátok meg, mi...","id":"20190315_Mindent_megmutatunk_gyonyoru_fuggosegeink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9e6ffc-11e2-4bec-8bda-5582f0af32cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60593c85-950d-48a1-a646-bd6a725f1da3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190315_Mindent_megmutatunk_gyonyoru_fuggosegeink","timestamp":"2019. március. 16. 08:00","title":"Mindent megmutatunk: gyönyörű függőségeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne. A világ vizeinek is van azonban egy maximális tárolási kapacitása.","shortLead":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne...","id":"20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9f39ec-e51d-4ce2-8a5a-1f429872c942","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 16. 16:03","title":"Ha így folytatódik a globális felmelegedés, meg fognak telni szén-dioxiddal az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota súlyos.\r

","shortLead":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota...","id":"20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a818fd-1e41-4eb6-b148-00c1f371f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","timestamp":"2019. március. 17. 16:49","title":"\"8-10 méterre repültek\" - Elalvó sofőr okozhatott balesetet, két rendőr sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú sejtekké, a jelenséget a kínai Tiencsou-1 űrmisszió során végzett egérkísérletekben figyelték meg a kutatók. Eredményeik új perspektívákat nyitnak az űrutazások területén.","shortLead":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú...","id":"20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfbd51-afd1-4a99-baf0-b190cfde62d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","timestamp":"2019. március. 16. 20:03","title":"Kínai tudósok egereket vittek az űrbe, és úgy néz ki, megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]