Bedrogozva loptak autót a váci fiatalok, aztán árokba borultak
Egy pizzéria elől vitték el az autót, benne volt a kulcs.

Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal
Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét, de a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) valamiért nem szerepel a listán.

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények vizsgálatának 2019-es ütemtervét...","id":"20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70832112-9a29-4a69-97b6-cd0eb010277a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969082cd-79d7-4d1e-a8ae-5e679f5349d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Nem_tervez_CEUvizsgalatot_az_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2019. március. 23. 11:32","title":"Nem tervez CEU-vizsgálatot az Oktatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első alkalommal a hadsereg is részt vett a közterületek biztosításában. Könnygázt vetett be a rendőrség Párizsban
A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első alkalommal a hadsereg is részt vett a közterületek biztosításában.

4 évet kapott az autós, aki sms-ezett gyorshajtás közben és halálra gázolt egy motorost
A baleset előtt, herbálozott is, gyógyszert is bevett, nem volt magánál, amikor kocsiba ült.

Gigantikus méhfarmmá alakította ötven hektáros birtokát Morgan Freeman
Nem a mézükért tartja a méheket.

Visszavonul Edita Gruberová
Utolsó operaelőadására készül a neves szlovák szopránénekesnő. Adta már el a régi telefonját? Lehet, hogy nagy hibát követett el közben
Egy amerikai biztonsági tanácsadó szerint sokan egyáltalán nem törődnek vele, hogy az eladásra szánt készülékeikről rendesen töröljék az adatokat, és ez nagy veszélyeket rejt magában Két év alatt ötszörösére nőtt az öngondoskodó fiatalok aránya
Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre.