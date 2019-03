Helyzetek, amikor nem csak a legjobb barát segíthet

A laza kapcsolathálózat tudatos építéséhez gyakorolnunk kell elsőre kényelmetlennek tűnő tevékenységeket is. Professzionális környezetben ide tartozik a szakmai véleménynyilvánítás, legyen szó saját közösségi oldalról, blogról vagy hírlevélről, kommunikációról hagyományos médiafelületeken is, szakértésről, előadásról vagy épp mentorálásról. Része ennek az építkezésnek az is, hogy legalább néha aktívan nyitunk ismeretlenek felé rendezvényeken, és próbáljuk kihasználni a lehetőségeket, megismerni másokat. Nem professzionális környezetben a hozzánk közel álló értékek, hobbik lehetnek tökéletes kiindulópontok új ismerősök gyűjtéséhez, legyen szó túrázásról, sportról, vagy bármilyen, másokkal együtt végezhető tevékenységről. Vagy akár arról, hogy a munkahelyre nemcsak dolgozni járunk be, hanem törekszünk arra, hogy az emberekkel munkán kívüli tevékenységekről is beszélgessünk.