Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","id":"20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a6956a-220d-4275-9177-62c962692f80","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","timestamp":"2019. április. 04. 11:43","title":"Ketamint kaptak a barlangban rekedt thai fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","shortLead":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","id":"20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d09c3b-b63b-4308-b1ea-9e9f87f1879e","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","timestamp":"2019. április. 03. 16:41","title":"A nyolcéves, aki komolyan gondolta, hogy világgá megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","shortLead":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","id":"20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e013ee22-b98b-483c-8942-9b247087eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","timestamp":"2019. április. 03. 12:00","title":"Mi lenne a szép átlagfizetésből Budapest nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett a munkája. ","shortLead":"Chris-Heaton Harris volt a felelőse a megegyezés nélküli kilépés előkészítésének, de most úgy érzi, felesleges lett...","id":"20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813fb312-8c26-4ff2-b30c-e83f36ec1957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Elege_lett_lemondott_Theresa_May_Brexitugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. április. 03. 19:45","title":"Elege lett, lemondott Theresa May Brexit-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára kapott meghívást a miniszterelnöktől, de kérdéses, hogy elfogadja. ","shortLead":"A német kancellár a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára kapott meghívást a miniszterelnöktől, de kérdéses...","id":"20190403_Orban_meghivta_piknikezni_Merkelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81f9f85-2139-43e9-8f79-c6b95c531b27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Orban_meghivta_piknikezni_Merkelt","timestamp":"2019. április. 03. 07:53","title":"Orbán meghívta piknikezni Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra a hagyományos média szabályai vonatkoznának, és a nemzetállam területi hatálya és alkotmányos szabályai vonatkoznának rá.","shortLead":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra...","id":"20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb0f6cc-739c-4aca-b0a3-65c05f1a0198","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","timestamp":"2019. április. 03. 17:32","title":"A Századvég beterelné az állam hatálya alá a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül esett éppen erre a településre.","shortLead":"Az alig 7000 lelkes Brande városában egy 320 méteres felhőkarcolót húznak majd fel 2023-ig. A választás nem véletlenül...","id":"20190404_dania_brande_bestseller_torony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8fdf2fa-60f4-41ed-8a78-f0b8e4d3d84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15ad5-babf-40e5-8d13-18570fb4503f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dania_brande_bestseller_torony","timestamp":"2019. április. 04. 11:03","title":"320 méter magas, óriási felhőkarcolót húznak fel egy kis dán falu közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","shortLead":"Az erős szél felkapta a pótkocsikat, párszor megpörgette őket, majd továbbállt és egy törmelékhalom maradt csak utána. ","id":"20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3aab273-ab01-4081-87d0-c2f1f0a400e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addaaf14-c2c0-4297-9b91-672a7d110e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_lakokocsi_parkolo_autos_video_tornado","timestamp":"2019. április. 03. 15:38","title":"Repkedtek a lakókocsik egy parkolóban, amikor megérkezett a tornádó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]