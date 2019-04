Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","id":"20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c469ba6-8c85-4021-9c1f-0b8ebe9bf0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","timestamp":"2019. április. 14. 20:48","title":"47 embert állítottak elő a belvárosi szórakozóhelyről a nagy rajtaütés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta...","id":"20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d200d8-073b-430b-aa7e-f239119b3618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","timestamp":"2019. április. 14. 08:02","title":"Budapesten ma ne kocsival induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is látni lehetett.","shortLead":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is...","id":"20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77267b-be48-493c-b493-36fb43d1e120","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","timestamp":"2019. április. 13. 15:42","title":"Fura, nagyon fura külsejű ez a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagyon lassan halad most a forgalom. ","shortLead":"Nagyon lassan halad most a forgalom. ","id":"20190413_Jokora_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59505096-ff7a-44de-afe5-529ebb7a9398","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Jokora_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 13. 13:37","title":"Jókora dugó alakult ki az M0-áson egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy \"új, alkalmas polgármester\" nem rendezi a helyzetet a kerületben. ","shortLead":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg...","id":"20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90486347-8e72-45d4-ac74-2b3b3ebece33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","timestamp":"2019. április. 14. 14:28","title":"Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iszik és vezet.","shortLead":"Iszik és vezet.","id":"20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d668575-51d6-4813-a60a-f7512ef8891f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","timestamp":"2019. április. 13. 17:10","title":"Kétszer is ittasan vezetett, majd harmadjára elkötött egy autót – szintén ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati ellenzéki tüntetésen mondták azt róla, hogy szíriaiakkal és magyarokkal népesíti be Szerbiát. Szetinte ezt komolytalan emberek gondolják így.","shortLead":"A szombati ellenzéki tüntetésen mondták azt róla, hogy szíriaiakkal és magyarokkal népesíti be Szerbiát. Szetinte ezt...","id":"20190414_Bocsanatot_kert_Vucsics_a_szerbiai_magyaroktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6001644f-a4ee-4fa5-999e-033536a08628","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_Bocsanatot_kert_Vucsics_a_szerbiai_magyaroktol","timestamp":"2019. április. 14. 15:31","title":"Bocsánatot kért Vucsics a szerbiai magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német kutatók, akik 12 németországi egyetemi klinika dermatológusait versenyeztették egy külön e célra kifejlesztett számítógépes programmal.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német...","id":"20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b981b-29df-42fb-9993-fcbade3d6ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. április. 13. 17:03","title":"Megmutattak a mesterséges intelligenciának 12 378 fotót, rögtön felismerte, melyik anyajegy veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]