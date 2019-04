A munkámból adódóan napi szinten látom, ahogyan mindenkinek mást jelent a siker, és ennek a mértéke is más és más. Van, akinél a cége növekedése, nagyobb autó vagy az jelenti a sikert, hogy valahová el tud jutni biciklivel, illetve hogy a gyerekével tud foglalkozni, és hogy ezt vagy azt megengedheti magának. Az is sokszínű, hogy a munkában kit, mi motivál, és hogy abban mit tekint sikernek.

Fontos fokmérőjévé vált a sikernek a hatalom; az, hogy bizonyos dolgokba az illető beleszólhat, de az is, hogy bizonyos személynek, személyeknek akár csak a támogatását is élvezi. De ugyanígy – főként fiataloknál – ennek az ellenkezője is jellemző; ők a sikert egyre inkább a kapcsolatokban mérik. Abban, hogy a munkahelyen is jól érezzék magukat, és olyat munkát végezzenek, amit szeretnek, amiben van intellektuális kihívás. A menü nagyon változatos.

A siker definíciója a harmóniához köthető

Egy ideje már küzdöttem azzal, hogy a munka és a magánélet hogyan hozható egyensúlyba, mert ha jó a balance, az maga a siker. Ehhez egyik oldalról csak olyan megbízásokat vállalok el, amelyek kihívást jelentenek számomra. Bizonyos értelemben ez korábban is megvolt, csakhogy az ehhez akkor szükségesnek gondolt plusz munkaórákat a család és a magánélet kontójára írtam, és onnan vettem el hozzá az időt és az energiákat. Ma már csak mosolygok rajta, de volt idő, amikor azt éreztem, illetve éltem meg sikerként, hogy én tudtam az egyik gyerekemet elvinni a fogorvoshoz, és nem a nagyszülőket kellett erre is beszervezni.

Ezért tartom ma sikernek azt, hogy most – az érdekes feladatok és kihívások mellett, de azokat nem a legelső, a „mindenekelőtt” feliratú polcra emelve – van elegendő időm a családomra is. Ez hosszú tanulási, tapasztalási folyamat eredménye, amihez az út leginkább a kipipálásokon át vezetett. Megvolt az álommunka, hogy ami érdekelt, amit kihívásként láttam magam előtt, azt megcsináltam. Tételenként rakódtak egymás mellé ezek a pontok, aztán rá kellett jönnöm, hogy a teljességhez nem további pontokból kell több, hanem a meglévőkből harmonikusan működőképeset „produkálni”. Mert ez képes megteremteni az optimális működéshez szükséges egyensúlyt.

Siker sokfajta van

Fontos, hogy a sikerek hogyan váltakoznak, de az is, hogy ezekre hogyan nézünk. Öncélúnak és nem túl szerencsés dolognak tartom, ezért soha nem is mérem meg a siker nagyságát. Azt szerintem leginkább megélni kell. Időt kell hagyni arra, hogy észre tudjuk venni, és a helyén tudjuk kezelni. Számomra fontos, hogy a sikert megünnepeljem, hogy megjutalmazzam magam, és hogy ezt mindig legyen kivel megosztanom.

Nem hiszek abban, hogy vég nélkül lehet csúcsokat meghódítani, és számomra az nem is siker, ha valaki bár mindent el is ér, de nincs mögötte háttér, nincs mögötte az élet másik része is. Ez a háttér teszi lehetővé és könnyebbé azt is, hogy fel lehessen készülni rá: egyetlen siker sem tart örökké.

