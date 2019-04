Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510","c_author":"Egry Gábor","category":"kultura","description":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű a területi alapú irredentizmust készül hirdetni. Vélemény.","shortLead":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű...","id":"201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa805cb-1667-431f-9514-878ec86bff34","keywords":null,"link":"/kultura/201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","timestamp":"2019. április. 20. 09:00","title":"Egry Gábor: Végre egy irredenta emlékmű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c903d2-c80e-47b4-ab02-1f8c7dd23bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy P. László fegyvert és lőszert kért egy levélben a húgától, hogy meg tudjon szökni a Váci Fegyházból.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy P. László fegyvert és lőszert kért egy levélben a húgától, hogy meg tudjon szökni a Váci...","id":"20190419_Bors_szokest_tervezett_a_Terez_koruti_robbanto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c903d2-c80e-47b4-ab02-1f8c7dd23bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76d22d-208e-4622-85b8-6fae9599f2eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Bors_szokest_tervezett_a_Terez_koruti_robbanto","timestamp":"2019. április. 19. 21:19","title":"Bors: szökést tervezett a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idei mélypontjára esett Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, miután Washingtonban részlegesen közzétették azt a jelentést, amelyben Robert Mueller arról számolt be, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztás előtti kampányban volt-e összejátszás Trump és a New York-i üzletembert támogató Oroszország között.","shortLead":"Idei mélypontjára esett Donald Trump amerikai elnök népszerűsége, miután Washingtonban részlegesen közzétették azt...","id":"20190420_A_Muellerjelentes_utan_zuhan_Trump_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4fe89f-4768-4cb5-9079-e601ace4ad7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_Muellerjelentes_utan_zuhan_Trump_nepszerusege","timestamp":"2019. április. 20. 15:02","title":"A Mueller-jelentés után zuhan Trump népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben tartott felvonuláson. Az ellentüntetők kétezren voltak.","shortLead":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben...","id":"20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8125253a-75d1-48ce-a47a-965460628800","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","timestamp":"2019. április. 21. 09:54","title":"Csak húszan éltették Hitlert a születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","shortLead":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","id":"20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8969097-40f7-4086-84b3-7846aa93699f","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","timestamp":"2019. április. 20. 10:20","title":"Egy hónappal a határidő lejárta előtt már több ezren jelentkeztek a külképviseleti szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád belvárosába. A több tízezer ember részvételével rendezett gyűlésen felszólalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, s beszélt Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Bosznia soros elnöke is, aki a napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a bosnyákok által fabrikált mítosznak nevezte az 1995-ös srebrenicai vérengzést, melynek során a szerb katonák 8000 muszlim férfit is fiút gyilkoltak meg.","shortLead":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád...","id":"20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd093483-946e-4b9b-a3b3-5133bc3a4870","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","timestamp":"2019. április. 19. 20:42","title":"Belgrádi békement – Szijjártó Péter is Vucsics mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0334aa5a-268c-485a-9651-8cdccfc37fab","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ha van videojáték, amely képes megizzasztani a felhasználót, az biztosan a FromSoftware háza táján keresendő. A japán fejlesztők legfrissebb munkája azonban annyira bonyolult, hogy az ügyesebb játékosok bicskája is beletörhet. De pont ezért annyira jó. ","shortLead":"Ha van videojáték, amely képes megizzasztani a felhasználót, az biztosan a FromSoftware háza táján keresendő. A japán...","id":"20190421_fromsoftware_sekiro_shadows_die_twice_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0334aa5a-268c-485a-9651-8cdccfc37fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a134ee93-7be5-4333-97ee-09764d97a36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_fromsoftware_sekiro_shadows_die_twice_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2019. április. 21. 14:30","title":"Már-már remekmű: ezzel a tenyérizzasztó játékkal szinte vétek nem szenvedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. 