[{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente átlagosan egy métert veszítenek vastagságukból az ausztriai gleccserek.","shortLead":"Évente átlagosan egy métert veszítenek vastagságukból az ausztriai gleccserek.","id":"20190514_ausztria_gleccserek_jeg_vastagsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6929738a-daa4-4c81-9a6f-02e810d21311","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_ausztria_gleccserek_jeg_vastagsaga","timestamp":"2019. május. 14. 18:03","title":"Baj van Ausztriában, drámai mértékben olvadnak a gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4701604a-b6ba-4111-8916-dd5237451cfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Geely egyre többször okoz kellemes meglepetést, egyre versenyképesebbnek tűnnek termékei a német, a japán és a koreai autókkal szemben.","shortLead":"A kínai Geely egyre többször okoz kellemes meglepetést, egyre versenyképesebbnek tűnnek termékei a német, a japán és...","id":"20190516_geely_suv_hibrid_konnenktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4701604a-b6ba-4111-8916-dd5237451cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40039707-3cff-434c-a252-e5cbcca5a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_geely_suv_hibrid_konnenktor","timestamp":"2019. május. 16. 10:15","title":"Bemutatta a Volvo kínai tulajdonosa a saját hibrid SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e518787-2a93-4b63-a335-c853c8ef5de5","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Kover_Ader_agymosott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e518787-2a93-4b63-a335-c853c8ef5de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde15eba-5f34-4047-b6fa-5ef32e8c2f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kover_Ader_agymosott","timestamp":"2019. május. 15. 13:55","title":"Kövér: Áder agymosott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második világháború idején gyilkoltak meg a nácik.","shortLead":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második...","id":"20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7685e73-64b9-4263-8fd1-bda996fb673a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","timestamp":"2019. május. 14. 21:03","title":"Eltemették a nácik által meggyilkolt emberek orvosi célokra használt szövetmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","shortLead":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","id":"20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f30698-a14d-41ff-aaca-d5c3a1298a51","keywords":null,"link":"/sport/20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","timestamp":"2019. május. 15. 05:31","title":"Griezmann elhagyja az Atletico Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","shortLead":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","id":"20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75f675-caf0-4b6e-8b81-5f0329d60b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","timestamp":"2019. május. 15. 15:06","title":"Áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","id":"20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae2ced-278d-4f82-8ecd-c94855e62927","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","timestamp":"2019. május. 15. 13:23","title":"Itt megnézheti, mit csinált éppen Leonardo, mikor annyi idős volt, mint ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]