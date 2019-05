Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbbc7-b8b4-40e5-8fa0-4fcb3e651aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_bankkartyaadatokat_lopo_webshopok_babakotveny_titkositas_kapszulas_kave_kornyezetvedelem_wifi4eu_moszkvai_replogep_balesete","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Ez történt: kínosan egyszerűen buktatták le a kormány informatikai trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","shortLead":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","id":"20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80111731-3cb5-4c82-b801-8ebe5f01f09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","timestamp":"2019. május. 18. 21:08","title":"Új módszer segíti az orvosokat az érszűkületes lábak megmentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most úgy formál meg Vilmányi Benett, mint eddig még senki.","shortLead":"Ezúttal a Radnóti Színházban bukkant fel az idióta szabályokkal mindig szembeszállni kész McMurphy, akit azonban most...","id":"201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722da1b4-722f-4468-85a6-d55a39093c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a38ade7-dc1d-44d6-a77a-d61dff2d974c","keywords":null,"link":"/kultura/201920__kakkukfeszek__zsoter_sandor__nyulak_szigete__hibauzenet","timestamp":"2019. május. 18. 20:00","title":"Senki nem gondolta volna, hogy Csomós Mari lesz a \"kétméteres seprőgép\" a Kakukkfészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","shortLead":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","id":"20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60959d7-2996-439a-b98d-c61908eb7c10","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","timestamp":"2019. május. 19. 15:37","title":"Gulácsi Péter a német bajnokság legjobb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Heinz-Christian Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti a kampányát. Azt is mondta: olyan médiabirodalmat szeretne, amilyen Orbánnak van.","shortLead":"A szélsőjobboldali Heinz-Christian Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti...","id":"20190517_Videora_vettek_Orban_baratjat_ahogy_allami_megbizasokat_igert_ha_segitik_a_kampanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367729b6-52b5-4f7b-80db-d28f8d5a8bdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Videora_vettek_Orban_baratjat_ahogy_allami_megbizasokat_igert_ha_segitik_a_kampanyat","timestamp":"2019. május. 17. 21:35","title":"Videóra vették Ibizán, ahogy az osztrák alkancellár felkínálja egy orosz nőnek, hogy vesztegesse meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie Harrison Mountbatten-Windsor. ","shortLead":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie...","id":"20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c932-ce9b-454f-b5a9-9f7536fe59bb","keywords":null,"link":"/elet/20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2019. május. 17. 21:52","title":"Titkolták, de most már tudni, hol jött a világra Harry herceg és Meghan Markle gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná válni. Örülnek, ha csak kis verést kapnak. Egyedül a DK-nál álmodnak diadalról.","shortLead":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná...","id":"201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a758e1bc-4366-468a-a928-96e53e919e70","keywords":null,"link":"/itthon/201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","timestamp":"2019. május. 18. 07:00","title":"Az ellenzék EP-kampányt színlel, de már azt lesi, hol találhat fedezéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes grafika jött a Political Capitaltól, amely arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok Facebook-hirdetésekre. ","shortLead":"Érdekes grafika jött a Political Capitaltól, amely arra volt kíváncsi, mennyit költenek a magyarországi pártok...","id":"20190517_politikai_hirdetes_tartalom_a_facebookon_fidesz_jobbik_mszp_momentum_lmp_parbeszed_mi_hazank_dk_kdnp_mkkp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf8afbf-49ea-4448-a40a-0841d64921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55247bc5-6462-482d-8ca2-4e3781f7b40b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_politikai_hirdetes_tartalom_a_facebookon_fidesz_jobbik_mszp_momentum_lmp_parbeszed_mi_hazank_dk_kdnp_mkkp","timestamp":"2019. május. 17. 20:33","title":"Na, mit gondol, melyik párt fizeti a legtöbbet a Facebooknak, hogy ön politikai híreket lásson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]