A szó szerint egymillió dolláros kérdés az, hogy elérheti-e az egymillió dolláros árfolyamot a bitcoin. Sokan vélekednek úgy, hogy ez meg fog történni, köztük a világhírű vírusirtó alkotója, John McAfee is. A különc informatikus még extrém vállalást is tett az árfolyam kapcsán: többször kijelentette, hogy ha nem lesz egymillió dollár egy bitcoin, akkor megeszi a nemi szervét. Élő adásban.



A jövőt természetesen senki sem látja tisztán, de racionális gondolatmenetekkel is levezethető, miért növekszik majd az árfolyam a következő évek során. Ezek az érvelések abból indulnak ki, hogy a bitcoin mennyisége véges: mindössze 21 millió létezhet belőle. Ha pedig valaminek véges a mennyisége, és a kereslet is növekszik iránta, akkor az ára emelkedni fog.

Az árfolyammozgást meghatározó tényezők 1. A média befolyása Ha pozitív híreket hallunk, amelyek az árfolyam növekedését valószínűsítik, akkor vásárolunk. Ha viszont kedvezőtlen hírek érkeznek, akkor eladunk, hogy mentsük, ami menthető.



2. Állami szabályozás Ha a befektetők azt látják a médiában, hogy egy ország kedvezőtlen szabályozásra készül, akkor eladják a birtokukban lévő bitcoint. Ennek a fordítottja is igaz: előremutató, támogató szabályozási tervek esetén az emberek vásárolnak, hiszen arra számítanak, hogy a hír hatására emelkedni fog az árfolyam.



3. Intézményi befektetők Ha egy nagy múltú befektetési társaság úgy dönt, hogy felveszi kínálatába a bitcoint, akár több millió új belépő is megjelenhet. Az ilyen hírek hatására emelkedik az árfolyam, ám ha egy vonatkozó hírről kiderül, hogy megalapozatlan volt, a csalódott befektetők eladnak, az árfolyam pedig mindezek hatására csökkenni fog.



4. Az egyéb kriptopénzek Napjainkban több mint 2000 kriptopénz létezik, rengeteg lehetőség várja tehát a befektetőket. Ha valaki nem a bitcoint választja, hanem valamelyik másik kriptopénzt, az önmagában nincs hatással a bitcoin árára. Ha azonban egy befektető áthelyezi a tőkéjét bitcoinból valamelyik másik kriptopénzbe, akkor a bitcoin árfolyama esni fog.



A rendelkezésre álló bitcoin mennyiségére 2019 elején 7,6 milliárd ember jutott, a Föld lakossága ráadásul még mindig növekszik: az előrejelzések szerint 2050-re megközelíti a tízmilliárd főt. Természetesen sosem történik meg, hogy a világon mindenki bitcoint akar venni, a gondolatkísérlet ugyanakkor szemlélteti, hogy a potenciális vevők számának növekedése hatással van az ár további emelkedésére.



Persze a többi kriptopénzhez hasonlóan a bitcoin is az internethez kötődik, így potenciális vásárlóként csak azok jöhetnek szóba, akiknek van internet-hozzáférésük. Ez a Föld teljes népességéből 4,1 milliárd emberről mondható el, tehát az emberiség 54%-a internetezik. Ezen a területen további komoly növekedés várható, ez pedig sokak szerint tovább növeli a bitcoin értékét.



A bitcoin az első és legismertebb kriptopénz, amely meghatározza a piacot. A kriptopénzek területére újonnan belépők általában a bitcoinnal találkoznak először. Egyfajta „belépési pontnak” tekinthető – e tény tovább hajtja felfelé az árfolyamot. Ráadásul számos kriptopénzt csak bitcoin ellenében vásárolhatunk, így sokaknak, akik egy-egy feltörekvő kriptopénzből szeretnének vásárolni, először bitcoint kell venniük.



Megjósolhatatlan, mi lesz a bitcoin sorsa a későbbiekben. Lehet, hogy árfolyama eléri a százezer vagy az egymillió dolláros értéket, esetleg ennél is magasabbra szökik, de az is elképzelhető, hogy egyszerűen eltűnik. Vagy talán megmarad, de valamelyik másik, már létező vagy még el sem indult kriptopénz letaszítja a trónjáról. Annyi viszont biztos, hogy a kriptopénzek velünk maradnak, és több vagy kevesebb jelentőséggel, de jelen lesznek a világban a következő évtizedek, talán évszázadok során.



Az elmúlt hetek árfolyamnövekedései kapcsán Györfi András, a Kripto Akadémia szerkesztője azt gondolja, hogy egész egyszerűen véget ért a medvepiac, a piaci ciklusok értelmében törvényszerű, hogy előbb vagy utóbb elinduljunk felfelé. Hasonló véleményen van Pataki Gábor, a Coinbroker.hu alapítója is, ám azt is hozzátette, hogy az idei évben a kriptopénz elfogadóhelyek nagymértékű növekedése is hozzájárul a piaci optimizmushoz.

A fenti cikk a Kriptopénz ABC című könyv szerkesztett részlete. Hol fizethetünk, és hogyan kereskedhetünk kriptopénzzel? Mitől olyan biztonságos és átlátható a blokklánc? A Kriptopénz ABC nemzetközileg elismert szakértő szerzői kalauzolnak végig a legfontosabb tudnivalókon. A könyvet itt rendelheti meg kedvezménnyel.