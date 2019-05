Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32f06caa-c9a7-4eea-8149-6e67494aff7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy legalábbis megpróbálja. Most egy transznemű férfi történetén keresztül.","shortLead":"Vagy legalábbis megpróbálja. Most egy transznemű férfi történetén keresztül.","id":"20190528_Tovabb_rombolja_a_macso_sztereotipiakat_a_Gillette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f06caa-c9a7-4eea-8149-6e67494aff7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdc5425-32da-4cb6-8270-4ea683ba6ae5","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Tovabb_rombolja_a_macso_sztereotipiakat_a_Gillette","timestamp":"2019. május. 28. 13:01","title":"Tovább rombolja a macsó sztereotípiákat a Gillette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A püspökladányi balesetben egy 83 éves nő vesztette életét.","shortLead":"A püspökladányi balesetben egy 83 éves nő vesztette életét.","id":"20190527_gyalogosgazolas_teherauto_puspokladany_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d402c738-d784-43e5-bc9f-4cb20f65d4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyalogosgazolas_teherauto_puspokladany_rendorseg","timestamp":"2019. május. 27. 19:51","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is. Az egészet kamera rögzítette.","shortLead":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is...","id":"20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e3d89-015b-4ade-ad54-b9df3eccdd5d","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ne_pislogjon_mikozben_ezeket_a_zsebtolvajokat_nezi_mert_meg_lemarad_valamirol","timestamp":"2019. május. 26. 18:34","title":"Ne pislogjon, miközben ezeket a zsebtolvajokat nézi, mert még lemarad valamiről!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amelyet a világ azelőtt és azóta sem látott – jelentette ki Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter a 7-1-es magyar–angol labdarúgó-mérkőzés 65. évfordulója alkalmából tartott keddi sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amelyet a világ azelőtt és azóta sem látott – jelentette ki Kásler Miklós emberi...","id":"20190528_Kasler_Azota_sem_volt_olyan_csapat_mint_az_Aranycsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8cfd40f-0274-4e63-8577-e5a5ab1a7fa7","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Kasler_Azota_sem_volt_olyan_csapat_mint_az_Aranycsapat","timestamp":"2019. május. 28. 12:12","title":"Kásler: Azóta sem volt olyan csapat, mint az Aranycsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813939e6-3270-40be-b5a8-931cb1df6bdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Teljesen fehér bundájú óriáspandát sikerült lefilmezni a délnyugat-kínai Volong Nemzeti Parkban egy kitelepített állatmegfigyelő kamerával.","shortLead":"Teljesen fehér bundájú óriáspandát sikerült lefilmezni a délnyugat-kínai Volong Nemzeti Parkban egy kitelepített...","id":"20190527_albino_feher_panda_kina_volong_nemzeti_park_infrakamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813939e6-3270-40be-b5a8-931cb1df6bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10b3aff-0833-44bf-ae5c-235f6a947dea","keywords":null,"link":"/elet/20190527_albino_feher_panda_kina_volong_nemzeti_park_infrakamera","timestamp":"2019. május. 27. 17:55","title":"Ilyen különleges pandát még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","shortLead":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","id":"20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370c303-fcd1-4bf0-977a-f03fb29d10a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","timestamp":"2019. május. 26. 19:43","title":"És már meg is van az első eredmény a Kárpát-medence szívcsakrájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2,4 millió ember voksolt már.","shortLead":"2,4 millió ember voksolt már.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a4c008-8ced-458c-b4a6-4e018d2d5ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","timestamp":"2019. május. 26. 15:37","title":"EP-választás: háromra 30 százalék fölé nőtt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]