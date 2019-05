Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még az is kiderülhet, hogy érdemes szakemberhez fordulni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még...","id":"20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dc3b9-8dbe-426b-9ca7-a6ad6d3ae068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","timestamp":"2019. május. 30. 10:03","title":"Stresszesnek érzi magát? Nemsokára akár otthon mérheti meg, mennyire az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd6d304-63c0-4179-bd40-8ce0ad47ca60","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, Hollik István kormányszóvivő és Varga Mihály miniszter, a tájékoztató elején Gulyás röviden beszélt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter, Hollik István kormányszóvivő és Varga Mihály miniszter, a tájékoztató...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_a_kormany_a_legszigorubb_vizsgalatot_kerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecd6d304-63c0-4179-bd40-8ce0ad47ca60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4199241-577e-47c9-9ecd-7ed5ee975b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_a_kormany_a_legszigorubb_vizsgalatot_kerte","timestamp":"2019. május. 30. 10:53","title":"Dunai hajóbaleset: a kormány a legszigorúbb vizsgálatot kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","shortLead":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","shortLead":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","id":"20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ae8b68-eb51-4a90-a212-c6f8468b27b7","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Feszült volt a Chelsea edzése Bakuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elintézte, hogy emlékezetes legyen a fellépése.","shortLead":"Elintézte, hogy emlékezetes legyen a fellépése.","id":"20190529_Jeff_Goldblum_zebranak_oltozott_es_jol_all_neki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485f6c27-69b5-4e30-acb1-2680d2df04cd","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Jeff_Goldblum_zebranak_oltozott_es_jol_all_neki","timestamp":"2019. május. 29. 09:55","title":"Jeff Goldblum zebrának öltözött, és jól áll neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajókapitány szerint pontosan ki fog derülni, hogy ki a felelős.","shortLead":"A hajókapitány szerint pontosan ki fog derülni, hogy ki a felelős.","id":"20190530_szemtanu_hajokapitany_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1041e01e-c1c6-496c-9325-5566277ab9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_szemtanu_hajokapitany_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 12:24","title":"A hajóbaleset szemtanúja: Mindenki azonnal leállt, és próbált segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen frissebb verziót is kiadni a termékből. ","shortLead":"2015-ben dobott piacra utoljára új iPod Touchot az Apple, ám a cég szerint van akkora igény rá, hogy érdemes legyen...","id":"20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d680349c-af5e-4231-96e5-99a3eaa9db0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433b3956-1733-4a72-afe1-8a74563ba2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_apple_ipod_touch_2019_zenelejatszo","timestamp":"2019. május. 28. 18:03","title":"Három év után új iPod Touchot ad ki az Apple – csak kérdés, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a DK elfoglalni látszik az MSZP korábbi helyét. ","shortLead":"A politikai elemző szerint a DK elfoglalni látszik az MSZP korábbi helyét. ","id":"20190528_Torok_Gabor_a_centralis_eroter_felbomlasarol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f077728-1ad2-4c00-8e44-5d3f0bb36279","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Torok_Gabor_a_centralis_eroter_felbomlasarol_beszelt","timestamp":"2019. május. 28. 18:06","title":"Török Gábor a centrális erőtér felbomlásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]