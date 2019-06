Van a gyerekünknek olyan hobbija vagy más elfoglaltsága, amelybe bele tud feledkezni (vagyis flow-élménye)? Tartogat-e még újabb kihívásokat ez a tevékenység, ahogy egyre ügyesebb lesz? Ez a két jellemző – a tevékenység végzése közben mintha repülne az idő, illetve hogy a fejlődő képességek egyre nagyobb kihívásokat tesznek lehetővé – fémjelzi az elkötelezetten végzett tevékenységeket. Kisebb gyerekek számára a játék flow-élményt jelent. Ezért gondoskodjunk arról, hogy minden nap legyen lehetőségük a szabad játékra. Nagyobb (iskolás korú) gyerekek esetében segítsünk találni olyan elfoglaltságot, amelyet megtanulhatnak, és amely fejleszti őket, ha maguk még nem mutattak érdeklődést valamiben. Kiindulásnak jó a zene és a sport, de gondolkodhatunk bármi másban is, ami képességeket igényel, és mindig újabb kihívást jelent, mint például a festés, a kertészkedés vagy az asztalosmunka. Ugyanakkor arra is figyeljünk, hogy a gyereknek maradjon elég ideje játékra is, és saját flow-élményét ő maga, ne pedig mi válasszuk ki.