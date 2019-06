Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"324b6ac2-bea2-4108-8e28-4e867669e123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csokot eddig ötvenezer meg nem született gyerekre igényeltek, szocpolnál több mint negyvenezer ilyen szerződés volt. Az állam nem igazán ellenőrizte a teljesítést.","shortLead":"Csokot eddig ötvenezer meg nem született gyerekre igényeltek, szocpolnál több mint negyvenezer ilyen szerződés volt...","id":"20190603_Napihu_A_szocpolra_vallalt_gyerekek_negyede_nem_szuletett_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=324b6ac2-bea2-4108-8e28-4e867669e123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b220559d-e7c6-40c5-86f7-f18995e2ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Napihu_A_szocpolra_vallalt_gyerekek_negyede_nem_szuletett_meg","timestamp":"2019. június. 03. 12:01","title":"Napi.hu: A szocpolra vállalt gyerekek negyede nem született meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-nek néhány óra alatt sikerült úrrá lennie a magyar idő szerint vasárnap este kialakult üzemzavaron, így mostanra újra jól működnek a céghez köthető szolgáltatások.","shortLead":"A Google-nek néhány óra alatt sikerült úrrá lennie a magyar idő szerint vasárnap este kialakult üzemzavaron...","id":"20190603_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a6ccd-35b2-4430-b3e2-7392627a5fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","timestamp":"2019. június. 03. 08:45","title":"Hajnalban tért magához a Google, sok szolgáltatással gond volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c2bb1d-0e26-470f-b3fa-72f794beaa68","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreai tudósításokban, és az első pár napban megjelenő kritikák után most már pozitívabb kép alakult ki hazánkról az ázsiai ország közvéleményében – számolt be részletesen az ázsiai országban tapasztalható hangulatról egy ott élő magyar. A dél-koreai média információi szerint a meghalt turisták újabb rokonai érkeznek Budapestre, de két ügyészt is hazánkba irányítottak. Most viszont a legfontosabb számukra az áldozatok maradványainak megtalálása, és hazatérő külügyminiszterük szerint erre ígéretet is kaptak Szijjártó Pétertől. Ezért a búvároktól kapott információk alapján a hétfőt várják feszült figyelemmel az eltűnt státuszt a halálnál is rosszabbnak tartó dél-koreai emberek.

","shortLead":"A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreai...","id":"20190603_Varjak_a_merulest_ezrevel_torlik_az_olcso_utakat__ilyen_DelKoreabol_a_hajotragedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c2bb1d-0e26-470f-b3fa-72f794beaa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb3f8e-158e-4a46-af51-35a395b44f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Varjak_a_merulest_ezrevel_torlik_az_olcso_utakat__ilyen_DelKoreabol_a_hajotragedia","timestamp":"2019. június. 03. 06:00","title":"Várják a merülést, ezrével törlik az olcsó utakat - így látják a hajótragédia fejleményeit Dél-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","shortLead":"Richard Carapaznak ez volt az első megnyert háromhetes kerékpáros körversenye.\r

\r

","id":"20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31647c49-7eb5-44aa-85a3-c55588e407b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8ce693-4a04-40c8-aa88-c99fa925b49d","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Kerekparsport_Eloszor_nyert_ecuadori_a_Giro_dItaliat_Richard_Carapaz_szemelyeben","timestamp":"2019. június. 02. 18:05","title":"Kerékpársport: Először nyert ecuadori Giro d'Italiát Richard Carapaz személyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","shortLead":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","id":"20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80adafbf-6413-4af9-a8be-dcf8916d6e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","timestamp":"2019. június. 03. 14:28","title":"Kúria: Lehet Rogánra azt mondani, hogy bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","shortLead":"Gianmarco Negri tudja, mit beszél: egy szélsőjobboldali jelöltet győzött le a választásokon.","id":"20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7020f80c-c6d9-46da-8379-0cecf733c6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e2bf01-7907-47e7-b6a5-810998192574","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Olaszorszag_elso_transznemu_polgarmestere_kedvesseggel_venne_fel_a_harcot_a_szelsojobb_ellen","timestamp":"2019. június. 03. 11:18","title":"Olaszország első transznemű polgármestere kedvességgel venné fel a harcot a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","shortLead":"A négykarikás német gyártó az elkövetkezendő években több tucat elektromotoros új modellt dob piacra.","id":"20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551de21b-5484-4c8a-ace0-99341437d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de610ee-e550-4b0a-b10e-a9e5d25a3f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_teljes_palyas_villanyautos_letamadasra_keszul_az_audi","timestamp":"2019. június. 03. 11:21","title":"Teljes pályás villanyautós letámadásra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c4c58-6b93-4d4b-b9bb-cac007c1dfb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárkiket sikerült megnyernie készülő új sorozatához a Netflixnek, amelynek fő témája a népszerű kártyajáték, a Magic: The Gathering lesz. ","shortLead":"Nem akárkiket sikerült megnyernie készülő új sorozatához a Netflixnek, amelynek fő témája a népszerű kártyajáték...","id":"20190603_magic_the_gathering_netflix_sorozat_bosszuallok_vegjatek_joe_anthony_russo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085c4c58-6b93-4d4b-b9bb-cac007c1dfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e9caf8-95e9-4838-8806-f471864fc82e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_magic_the_gathering_netflix_sorozat_bosszuallok_vegjatek_joe_anthony_russo","timestamp":"2019. június. 03. 19:03","title":"Sorozatot készítenek a világ egyik legnépszerűbb kártyajátékából a Bosszúállók rendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]