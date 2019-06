Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő lehet az egy hete történt hajóbaleset tizennegyedik áldozata.","shortLead":"Ő lehet az egy hete történt hajóbaleset tizennegyedik áldozata.","id":"20190605_holttest_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27868229-1e94-4ab0-a23f-ad6d9630e5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_holttest_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","timestamp":"2019. június. 05. 16:56","title":"Újabb holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d6ba41-d503-4ed3-9875-e4ad54af8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált újkori 8-as sorozat legerősebb kivitele az M5-ös hajtásláncát kapta meg.","shortLead":"A tavaly debütált újkori 8-as sorozat legerősebb kivitele az M5-ös hajtásláncát kapta meg.","id":"20190605_itt_a_vadonatuj_bmw_m8_625_loero_kupe_es_kabrio_formaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d6ba41-d503-4ed3-9875-e4ad54af8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727b7fbe-3ad7-4f5a-ba11-bbfce4fa2e7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_itt_a_vadonatuj_bmw_m8_625_loero_kupe_es_kabrio_formaban","timestamp":"2019. június. 05. 08:21","title":"Itt a vadonatúj BMW M8: 625 lóerő kupé és kabrió formában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezermilliárd forint értékben vásároltak a kiskereskedelemben áprilisban. Jócskán meghaladta a növekedés a várakozásokat.","shortLead":"Ezermilliárd forint értékben vásároltak a kiskereskedelemben áprilisban. Jócskán meghaladta a növekedés a várakozásokat.","id":"20190605_Az_elemzoket_is_meglepte_mennyit_tudtak_vasarolni_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f80a463-6d5c-4571-8cc5-7ce62b00f2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Az_elemzoket_is_meglepte_mennyit_tudtak_vasarolni_a_magyarok","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Az elemzőket is meglepte, mennyit tudtak vásárolni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd este 10 körül meg is jelent a parlament honlapján a vonatkozó dokumentum. ","shortLead":"Kedd este 10 körül meg is jelent a parlament honlapján a vonatkozó dokumentum. ","id":"20190605_Palkovicsek_az_ejjel_benyujtottak_az_MTAt_megcsonkito_torvenyjavaslatukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517c6b25-f034-46de-ae3a-72d52b917756","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Palkovicsek_az_ejjel_benyujtottak_az_MTAt_megcsonkito_torvenyjavaslatukat","timestamp":"2019. június. 05. 07:05","title":"Palkovicsék az éjjel benyújtották az MTA-t megcsonkító törvényjavaslatukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora este jöhet a legtöbb eső – figyelmeztet az OMSZ.","shortLead":"Kora este jöhet a legtöbb eső – figyelmeztet az OMSZ.","id":"20190604_Vihar_miatt_adtak_ki_riasztast_a_fel_orszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33858eea-bae8-491b-8f69-0ed72a939df8","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Vihar_miatt_adtak_ki_riasztast_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. június. 04. 18:10","title":"Vihar miatt adtak ki riasztást a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be a negyedik mobilszolgáltatóként múlt hétfőn piacra lépett vállalat.","shortLead":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be...","id":"20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda5fc2-5181-43ff-9539-c6cc5a7623ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","timestamp":"2019. június. 04. 16:33","title":"Újabb 0 forintos percdíjat vezetett be a Digi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében, tömegmanipulációs módszerekkel élve közösségeinket bomlasztják – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán Varsóban, a közép- és kelet-európai országok parlamenti elnökeinek találkozóján.","shortLead":"Védekezni kell a mai európai liberális elit kommunizmus iránti nosztalgiájával szemben, amelynek nevében...","id":"20190605_Kover_Valaha_Moszkvabol_most_Brusszelbol_akarjak_megmondani_nekunk_hogy_mi_a_helyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594c26a1-16db-4cdd-8870-086ed314d1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Kover_Valaha_Moszkvabol_most_Brusszelbol_akarjak_megmondani_nekunk_hogy_mi_a_helyes","timestamp":"2019. június. 05. 14:27","title":"Kövér: Valaha Moszkvából, most Brüsszelből akarják megmondani nekünk, hogy mi a helyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]