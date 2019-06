Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb klub kerülhet NER-közelbe.","shortLead":"Újabb klub kerülhet NER-közelbe.","id":"20190617_Meszaros_Lorinc_veje_a_Haladas_vevojeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5b2347-5445-426f-b1b9-66e29b0fbb99","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Meszaros_Lorinc_veje_a_Haladas_vevojeloltje","timestamp":"2019. június. 17. 10:27","title":"Mészáros Lőrinc veje a Haladás vevőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","shortLead":"A Miniszterelnökség vezetője a Terror Háza kiállításának megnyitóján beszélt.","id":"20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0feb6bdb-e0ef-412e-a265-e1bf81939597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcf0b07-ebce-4bed-9b4c-71f838a043b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gulyas_Gergely_Minden_magyar_felelos_minden_magyarert","timestamp":"2019. június. 16. 21:58","title":"Gulyás Gergely: Minden magyar felelős minden magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","shortLead":"A két szlovák felségjelzésű kisrepülő nem létesített rádiókapcsolatot a magyar légi irányítással.","id":"20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd449e58-e913-4e8d-b304-b7338a3f2dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_gripen_riasztas_budaors_kisrepulo_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. június. 15. 21:31","title":"Szlovák repülők miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7966ef-12ad-4fc1-a82a-6deeaddd934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak. ","shortLead":"A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal haladjanak. ","id":"20190616_Vonat_gazolas_Hajduboszormeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7966ef-12ad-4fc1-a82a-6deeaddd934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4d12d6-42ae-4a04-a381-2e5d0f0a901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Vonat_gazolas_Hajduboszormeny","timestamp":"2019. június. 16. 09:31","title":"Vonat gázolt halálra egy férfit Hajdúböszörményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia átalakítását célzó törvénytervezet ellen.","shortLead":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8582e5-145c-44b1-9272-f14b48ebcc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 19:41","title":"Szegeden is kiállnak az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így jön a lehűlés.","shortLead":"Így jön a lehűlés.","id":"20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d398a9b-9012-4a89-9feb-71fa5822a753","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Brutalis_vihar_csapott_le_Komlora","timestamp":"2019. június. 16. 17:16","title":"Brutális vihar csapott le Komlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","shortLead":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","id":"20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b55f9-2f3d-4f26-978e-42c8bb9aa2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","timestamp":"2019. június. 16. 20:53","title":"Emberi lábat találtak Mezőlaknál, nem tudják, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a legprofibb bolti tolvajt fogták el Tatabányán.","shortLead":"Nem a legprofibb bolti tolvajt fogták el Tatabányán.","id":"20190617_Megkerte_a_penztaros_hogy_ne_setaljon_ki_mellette_a_lopott_aruval_de_nem_hallgatott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ad65ea-e1db-434a-a9df-94cbbb6bbccf","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Megkerte_a_penztaros_hogy_ne_setaljon_ki_mellette_a_lopott_aruval_de_nem_hallgatott_ra","timestamp":"2019. június. 17. 08:25","title":"Megkérte a pénztáros, hogy ne sétáljon ki mellette a lopott áruval, de nem hallgatott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]