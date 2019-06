Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres hatásgyakorlók rászánják az időt, hogy megkeressék a hasonlóságokat, mielőtt kérnének.","shortLead":"A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres...","id":"20190620_Ha_szeretnenk_hogy_egyetertsenek_velunk_elobb_kedveltessuk_meg_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d89cf3-52e5-4ef8-af0d-3b2dd4566804","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190620_Ha_szeretnenk_hogy_egyetertsenek_velunk_elobb_kedveltessuk_meg_magunkat","timestamp":"2019. június. 20. 14:15","title":"Ha szeretnénk, hogy egyetértsenek velünk, előbb kedveltessük meg magunkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért segítséget egy Facebook-videóban. ","shortLead":"Teljes titokban újították fel önkéntesek annak a 80 éves vilmányi asszonynak a házát, aki még márciusban kért...","id":"20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c339c816-79e2-4117-bf32-95901d13766c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f51e53-2b4e-4461-922c-c3b882812a78","keywords":null,"link":"/elet/20190620_vilmany_marika_neni_nagymama_balaton_nyaralas_felujitas","timestamp":"2019. június. 20. 10:25","title":"Életében először elvitték nyaralni a Balatonra, közben titokban felújították a nagymama házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel juthatnak át a repülőtérre.","shortLead":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel...","id":"20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c0fe3-c210-4d02-a2ca-258e77dff945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","timestamp":"2019. június. 20. 07:26","title":"Már a GreenGo autóival is el lehet jutni Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","id":"20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d433ca8-d3a5-4c7b-b365-fd733049ac60","keywords":null,"link":"/sport/20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter még tavaly nyugtatgatta ezzel az MTA elnökségét egy találkozón. ","shortLead":"A miniszter még tavaly nyugtatgatta ezzel az MTA elnökségét egy találkozón. ","id":"20190619_Kiszivargott_hangfelvetelen_igeri_meg_Palkovics_hogy_a_kutatointezetek_az_Akademianal_maradhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b4a67-9daa-471c-bd7e-dd1260167f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Kiszivargott_hangfelvetelen_igeri_meg_Palkovics_hogy_a_kutatointezetek_az_Akademianal_maradhatnak","timestamp":"2019. június. 19. 14:23","title":"Kiszivárgott hangfelvételen ígéri meg Palkovics, hogy az Akadémiánál maradhatnak kutatóintézetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c8a7f3-dc63-4ab1-9afe-ba28bb379ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Toldy Ferenc Gimnáziumban mobiltelefonoknak és készpénznek veszett nyoma. ","shortLead":"A Toldy Ferenc Gimnáziumban mobiltelefonoknak és készpénznek veszett nyoma. ","id":"20190619_Egy_budai_gimnaziumban_is_megloptak_a_diakokat_az_evzaro_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c8a7f3-dc63-4ab1-9afe-ba28bb379ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464dbac3-1153-4d7c-8c64-f9b1d776b7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Egy_budai_gimnaziumban_is_megloptak_a_diakokat_az_evzaro_alatt","timestamp":"2019. június. 19. 17:13","title":"Egy budai gimnáziumban is meglopták a diákokat az évzáró alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt Térey Jánost. ","shortLead":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt...","id":"20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008722d-70eb-420c-ab81-1814e06e6927","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Végső búcsút vettek Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra is kíváncsiak lettek az üzemeltetők.","shortLead":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra...","id":"20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b2730-7352-4208-b13c-9eead428c3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"Furcsa módszerrel igazoltatja a felhasználókat az Instagram, a magyarokat is ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]