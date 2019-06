Hogyan fejlődjünk folyamatosan? Mi az egyéni fejlődés titka?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik a deportálás\".","shortLead":"Demokrata párti képviselők kérésére halasztja a razziákat, de azt is írta: ha nincs megállapodás, \"kezdődik...","id":"20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034ceb-9e77-40ef-973e-f55d742bdae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Trump_elhalasztotta_a_tomeges_kitoloncolast","timestamp":"2019. június. 23. 07:52","title":"Trump elhalasztotta a tömeges kitoloncolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Esztergomhoz közeli faluban több vérszívó csípett meg egy négyéves kisfiút, aki emiatt kórházba került.","shortLead":"Egy Esztergomhoz közeli faluban több vérszívó csípett meg egy négyéves kisfiút, aki emiatt kórházba került.","id":"20190623_Szunyogcsipestol_feldagadt_a_hata_egy_4_eves_kisfiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd5d39-b1cd-4043-9f0e-ef4ec075260b","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szunyogcsipestol_feldagadt_a_hata_egy_4_eves_kisfiunak","timestamp":"2019. június. 23. 18:43","title":"Szúnyogcsípéstől feldagadt a háta egy 4 éves kisfiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A palesztinok és arab országok elutasították az Egyesült Államok közel-keleti béketervének gazdasági részét, arra hivatkozva, hogy nem nyújt megoldást a palesztin-izraeli konfliktus legégetőbb kérdéseire.","shortLead":"A palesztinok és arab országok elutasították az Egyesült Államok közel-keleti béketervének gazdasági részét, arra...","id":"20190623_Elutasitjak_a_palesztinok_a_kozelkeleti_beketerv_gazdasagi_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e84228a-1c04-410d-87cb-d03783adc876","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Elutasitjak_a_palesztinok_a_kozelkeleti_beketerv_gazdasagi_reszet","timestamp":"2019. június. 23. 14:22","title":"Elutasítják a palesztinok a közel-keleti béketerv gazdasági részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","shortLead":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","id":"20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aaeb090-0aa6-4588-a30e-5e3ad7f33cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","timestamp":"2019. június. 22. 08:30","title":"Kiderült egy új részlet a babaváró kölcsönről – sokan fognak csalódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","shortLead":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","id":"20190622_tujazas_combino_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d3b4a-a772-4d06-915b-408ce911ab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_tujazas_combino_villamos","timestamp":"2019. június. 22. 07:59","title":"Élőben közvetítették, ahogy egy fiú tujázott a Combinón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elhalaszthatják a banki ügyfélazonosítást; káosz volt Ferihegyen; őrizetbe vették Michel Platinit, majd elengedték. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elhalaszthatják a banki ügyfélazonosítást; káosz volt Ferihegyen; őrizetbe vették Michel Platinit, majd elengedték...","id":"20190623_Es_akkor_a_vonatok_az_alagutba_a_bankok_a_hataridobe_nem_fertek_bele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc2122-30e3-43de-9c9d-c4342c3d0a26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Es_akkor_a_vonatok_az_alagutba_a_bankok_a_hataridobe_nem_fertek_bele","timestamp":"2019. június. 23. 07:00","title":"És akkor a vonatok az alagútba, a bankok a határidőbe nem fértek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","shortLead":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","id":"20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37f8daf-755c-4442-bbdd-719760588de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","timestamp":"2019. június. 23. 06:41","title":"A nap videója: kiparkolni sem mindig egyszerű, főleg egy helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d5ac8-4828-47d1-b119-0f2fe734c65a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hatalmas aligátor próbált meg átkelni egy floridai autóúton, de sajnos tragikus véget ért az útja, mert egy teherautó elütötte.","shortLead":"Egy hatalmas aligátor próbált meg átkelni egy floridai autóúton, de sajnos tragikus véget ért az útja, mert...","id":"20190623_Az_nem_egy_fekvorendor_az_uton_hanem_egy_210_kilos_aligator__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d5ac8-4828-47d1-b119-0f2fe734c65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2671746-2451-41dd-87a6-6bf285ce7f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Az_nem_egy_fekvorendor_az_uton_hanem_egy_210_kilos_aligator__foto","timestamp":"2019. június. 23. 09:32","title":"Az nem egy fekvőrendőr az úton, hanem egy 210 kilós aligátor - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]