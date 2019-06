Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020-ig marad csak elérhető az Office a Netflixen.","shortLead":"2020-ig marad csak elérhető az Office a Netflixen.","id":"20190626_Kikerul_a_Netflix_kinalatabol_a_legnepszerubb_sorozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e7bbbd-ad07-421e-b898-3806d71d5893","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Kikerul_a_Netflix_kinalatabol_a_legnepszerubb_sorozata","timestamp":"2019. június. 26. 12:50","title":"Kikerül a Netflix kínálatából az egyik legnépszerűbb sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatósági szemle szerint a kormánylapát nem volt egyenes, ami azt jelzi, hogy a sétahajó kapitánya az utolsó pillanatban még megpróbálta kikerülni az ütközést. ","shortLead":"A hatósági szemle szerint a kormánylapát nem volt egyenes, ami azt jelzi, hogy a sétahajó kapitánya az utolsó...","id":"20190627_Magyar_Nemzet_menekulni_probalhatott_a_Hableany_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e2c54b-7a45-43ef-814c-7193107699a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Magyar_Nemzet_menekulni_probalhatott_a_Hableany_kapitanya","timestamp":"2019. június. 27. 06:06","title":"Magyar Nemzet: menekülni próbálhatott a Hableány kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől tölti be a posztot.","shortLead":"Szeptembertől tölti be a posztot.","id":"20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020944b0-8115-4401-b79a-b627097fcdfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_penzugyminiszter_kijelolte_az_Allamadossag_Kezelo_Kozpont_uj_vezetojet","timestamp":"2019. június. 25. 16:48","title":"A pénzügyminiszter kijelölte az Államadósság Kezelő Központ új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztást értékelve azt mondta az elemző, hogy az ellenzéknek végre leesett, miről szól a nyolc éve elfogadott választási rendszer. Felfogták az együttműködési kényszert, és képesek is voltak eszerint cselekedni.","shortLead":"Az előválasztást értékelve azt mondta az elemző, hogy az ellenzéknek végre leesett, miről szól a nyolc éve elfogadott...","id":"20190627_Torok_Gabor_Minden_ellenzeki_boldog_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb8851-cd51-41a5-b177-042371c17dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Torok_Gabor_Minden_ellenzeki_boldog_lehet","timestamp":"2019. június. 27. 08:46","title":"Török Gábor: Minden ellenzéki boldog lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"Felkavaró kép.","shortLead":"Felkavaró kép.","id":"20190626_Vizbe_fulladt_egy_salvadori_menekult_es_23_honapos_gyermeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d155b929-5e69-4fe5-863d-9fb7e0c61bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Vizbe_fulladt_egy_salvadori_menekult_es_23_honapos_gyermeke","timestamp":"2019. június. 26. 09:19","title":"Vízbe fulladt egy salvadori menekült és 23 hónapos gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező orosztanulásnak?","shortLead":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező...","id":"20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623223cf-7027-4f41-b2f3-57fb89d86ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","timestamp":"2019. június. 27. 15:41","title":"„Fiataljaink százezreiben lobog a vágy, hogy oroszul tanulhassanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]