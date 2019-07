Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy "álcivil" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg pedig a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben. A nem mindennapi felállás tétje nagy: kinek a Szabadosa nyerhet októberben? Példátlan húzás: ex-MSZP-s polgármester mögé állhat be a Fidesz Pesterzsébeten
2019. július. 01. 06:30

Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr" becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka
2019. július. 02. 14:15

A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba
2019. július. 01. 13:11

A Diggen fut egy hajmeresztő videó a világ legveszélyesebb túraútvonaláról.
Ha ezt turistacsalogatónak szánták a kínaiak, akkor vajon mivel riasztják el őket?
2019. július. 01. 18:00

Aggasztóan hiányos személyi és erősen leromlott tárgyi feltételekkel, a tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint kellő kontroll nélkül nevelkednek a gyermekek a budapesti Esze Tamás Gyermekotthonban az alapvető jogok biztosának megállapítása szerint.
Lelakott otthon, dohányzó gyerekek, iskolakerülés – lesújtó értékelés az ombudsmantól
2019. július. 02. 16:22

A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága. A kormány egy évig packázott az MTA-val. Kedden délután tüntetés lesz, az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordulhat.
Megszavazták az MTA megcsonkítását
2019. július. 02. 11:08

Nehezményezi a Mi Hazánk, amiért a párt elnökének Facebook-oldalát szerintük előzetes figyelmeztetés nélkül törölte a közösségi oldal. Odacsapna a Facebooknak egy magyar párt a "rejtélyes" törölgetések miatt
2019. július. 01. 16:03

A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. 200 kilométeres hatótávú és 8 millió forintos a Honda cuki villanyautója
2019. július. 02. 11:21