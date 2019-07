Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil válogatott két góllal legyőzte az ősi rivális argentin csapatot a labdarúgó Copa America keddi elődöntőjében, Belo Horizontéban.","shortLead":"A brazil válogatott két góllal legyőzte az ősi rivális argentin csapatot a labdarúgó Copa America keddi elődöntőjében...","id":"20190703_lionel_messi_argentina_brazilia_copa_america_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60728d37-4c41-42df-acb1-2aba9f49a07b","keywords":null,"link":"/sport/20190703_lionel_messi_argentina_brazilia_copa_america_elodonto","timestamp":"2019. július. 03. 10:03","title":"Messiéknek megint nem sikerült megtörni a 14 éves átkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni.","shortLead":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és...","id":"20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6045066e-22f8-49fe-8572-579637ee144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. július. 03. 17:03","title":"Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai labormunkákat, mert nincs rá elég ember. A Miniszterelnökség két napja nem válaszol arra, ez csak Veszprém megyében probléma-e. ","shortLead":"A kormányhivatal rövid válasszal elintézte, hogy nem tudja elvégezni a kórházi ellátáshoz kötődő mikrobiológiai...","id":"20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58e19ec-9598-40bc-8ced-9a738d2a74d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_Veszprem_megyei_kormanyhivatal_labor_korhaz","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Labor nincs, de a Veszprém megyei kormányhivatal úgy tesz, mintha minden rendben volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf0144-d12a-4ba6-99f8-905c1072196e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 2019-es volt a valaha regisztrált legmelegebb június hónap világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely a globális felmelegedés miatt várhatóan ismétlődni fog.","shortLead":"A 2019-es volt a valaha regisztrált legmelegebb június hónap világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely...","id":"20190703_legmelegebb_junius_valaha_hohullam_klimakutatas_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf0144-d12a-4ba6-99f8-905c1072196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481eaacf-9ad9-42ff-bba2-33ff7175a515","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_legmelegebb_junius_valaha_hohullam_klimakutatas_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 03. 07:17","title":"Soha olyan meleg nem volt még június, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","shortLead":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","id":"20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dec905-44ba-4cbb-a399-62cd27d74d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","timestamp":"2019. július. 03. 09:33","title":"Két másik magyarországi banknál is elindult az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest mellett Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok futói örülhetnek. ","shortLead":"Budapest mellett Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Szeged, Székesfehérvár és Szolnok...","id":"20190703_Tizenket_uj_ingyenes_futopalya_epul_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f534abe9-33e5-4039-a2a7-8aadf6344787","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Tizenket_uj_ingyenes_futopalya_epul_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 03. 16:58","title":"Tizenkét új, ingyenes futópálya épül az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte a kampány vezetője. ","shortLead":"Az elmúlt három hónapban 105 millió dollárt gyűjtött Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánya – közölte...","id":"20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c145962d-55fd-41e0-9069-7fda01b572cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4227e5e7-edd9-4c5b-af8b-0f5d4fe276a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_donald_trump_adomany_elnokvalasztasi_kampany","timestamp":"2019. július. 02. 21:19","title":"Trumpnak máris van 105 milliója a kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]