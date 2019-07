Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és zenedobozát is ellopta. A tolvaj annak ellenére bukott le, hogy álcázással tette nehezebbé a rendőrök dolgát.","shortLead":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és...","id":"20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabdeecd-4366-4309-bb2b-90e3393e57eb","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","timestamp":"2019. július. 14. 10:19","title":"Lebukott az álcázás nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki belerohant egy fizetőkapunál álló magyar autóba a horvát autópályán.\r

","shortLead":"Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki belerohant egy fizetőkapunál álló magyar autóba...","id":"20190713_Elengedte_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d56f39-be80-4f71-b8d0-616e37f5ceb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190713_Elengedte_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 13. 19:51","title":"Elengedte a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","id":"20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffeaff-b832-4f83-bcd3-542d087f8d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","timestamp":"2019. július. 14. 11:24","title":"Egy belga férfi közel öt napig ült a vécén, hogy felállítson egy világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c429397-3979-4f1f-807b-1cff9bd939bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aranyérem az utolsó helyezett nyakába került egy pillanatra a dél-koreai vizes világbajnokságon, pedig Rasovszky Kristóf győzött a nyílt vízi úszás öt kilométeres számában. ","shortLead":"Az aranyérem az utolsó helyezett nyakába került egy pillanatra a dél-koreai vizes világbajnokságon, pedig Rasovszky...","id":"20190713_Rasovszky_Kristof_jofejsegbol_is_aranyermet_szerzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c429397-3979-4f1f-807b-1cff9bd939bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187389c1-3f8e-4ba5-9b68-02791b5b3465","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Rasovszky_Kristof_jofejsegbol_is_aranyermet_szerzett","timestamp":"2019. július. 13. 14:57","title":"Rasovszky Kristóf jófejségből is aranyérmet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve akadozott a metró közlekedés, továbbá emberek ragadtak a liftekben.","shortLead":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt...","id":"20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1b1463-d449-4fe4-9e2c-2c11a756c028","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","timestamp":"2019. július. 14. 09:59","title":"Újabb komoly áramszünet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának beszámolója szerint a drogosok alapvetően a különféle és kiszámíthatatlan hatású dizájner drogokat használják. ","shortLead":"Egyre több, szemmel láthatóan kábítószeres befolyás alatt álló fiatal látható Miskolcon. Az RTL Klub híradójának...","id":"20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e9d596-7144-465d-8fb7-4f4368fa3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f4db3f-cc2e-4c14-bd08-fd5bfe461c8f","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Elleptek_a_drogosok_Miskolcot","timestamp":"2019. július. 14. 09:28","title":"Ellepték a drogosok Miskolcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]