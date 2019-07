Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","shortLead":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","id":"20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f66b4-bcbd-4a60-aa16-d61f415201c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. július. 22. 06:57","title":"Évek óta nem látott mélyponton a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","shortLead":"Az egyik menet közben, a másik miatt pedig lángra kapott a tarló is. ","id":"20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f216b-ab38-4cf8-a26e-026c40abc92b","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Ket_auto_kapott_langra_az_orszagban","timestamp":"2019. július. 22. 20:35","title":"Két autó is kigyulladt az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","shortLead":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","id":"20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b545-425b-4f6b-b9bc-f2dcb60d68d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","timestamp":"2019. július. 23. 09:17","title":"Ebből a svájci Bentleyből nem lesz most a Balkánon úri használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d","c_author":"","category":"cegauto","description":"A kínai részesedés most ismét nő.","shortLead":"A kínai részesedés most ismét nő.","id":"20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d50fc5a9-37cc-4852-84f8-ead32238116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b8b84a-7410-4387-8f19-79c77643b6e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Lassan_azsiai_tulajdonba_kerul_a_Mercedes_gyartojanak_negyede","timestamp":"2019. július. 23. 14:17","title":"Lassan ázsiai tulajdonba kerül a Mercedes gyártójának negyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","shortLead":"A sajtókamara fenyegetése nem szűnt meg. Védekezni kellene.","id":"20190722_Revesz_A_hoherra_varva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43572fe6-5596-4f83-9798-7475dfd85036","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Revesz_A_hoherra_varva","timestamp":"2019. július. 22. 14:24","title":"Révész: A hóhérra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc3cec0-403d-4186-9b3f-c96c18c3abed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.\r

","shortLead":"A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.\r

","id":"20190721_Elbocsatjak_a_kassai_acelmu_dolgozoinak_otodet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fc3cec0-403d-4186-9b3f-c96c18c3abed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b880993-eff1-4afe-aa36-5765af27286b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Elbocsatjak_a_kassai_acelmu_dolgozoinak_otodet","timestamp":"2019. július. 21. 15:03","title":"Elbocsátják a kassai acélmű dolgozóinak ötödét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","shortLead":"Aki épp otthon volt, kihívta a rendőröket, így a pofonegyszerű terv nem bizonyult jó ötletnek.","id":"20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec414f-8365-4575-83b4-b7eb703ea3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Nem_volt_penzuk_hat_betortek_az_ismerosukhoz","timestamp":"2019. július. 23. 07:59","title":"Nem volt pénzük, hát betörtek az ismerősükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]