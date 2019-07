Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","shortLead":"Ha ránézünk a reggeli dugókra, nem hinnénk, hogy kevés az autó Magyarországon, de a statisztika mást mutat.","id":"20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845494ad-966d-4101-8aff-a947afe5fbaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Az_egesz_EUban_csak_a_romanoknak_van_kevesebb_autojuk_mint_a_magyaroknak","timestamp":"2019. július. 24. 17:07","title":"Az egész EU-ban csak a románoknak van kevesebb autójuk, mint a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek szerint ezt nem bánják a leendő felhasználók.","shortLead":"Némi kompromisszumért cserébe rendkívül olcsón is hozzá lehet jutni az Asus ROG Phone II-höz Kínában, és a jelek...","id":"20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5e316-db6a-4c34-8237-67e513350ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4f30-aed2-4b21-b2ea-dc0635ab63d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_asus_rog_phone_ii_okostelefon_android_kina_elorendeles","timestamp":"2019. július. 25. 15:03","title":"Tarol az Asus ROG Phone II Kínában, már 2,3 millió előrendelést adtak le rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti meg Nincsen számodra hely című regényében a reformkor nagyjait. ","shortLead":"Egy évtizedet töltött az MTA kézirattárában Jolsvai András: régi jegyzetei segítségével most hús-vér emberként jeleníti...","id":"20190725_Jolsvai_Andras_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4528d-95f7-49c5-891b-80d7b10c998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e4249-2c5d-47ce-af48-c1707fa72ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Jolsvai_Andras_interju","timestamp":"2019. július. 25. 15:18","title":"\"Elolvastam őket, és mire felocsúdtam, kész volt a regény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek ügyére, úgy tűnik, a magyar kormány a migránsellenes retorika érdekében a félretájékoztatástól sem riad vissza. ","shortLead":"Miközben az Európai Unió tagállamainak nagy része sürgős megoldást próbál találni a Földközi-tengeren érkező menekültek...","id":"20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a022e88-a7a2-4b60-b3da-80f55db863f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Olyan_menekultugyi_nyilatkozatot_torpedozott_meg_a_magyar_kormany_ami_nem_is_letezett","timestamp":"2019. július. 24. 11:35","title":"Olyan menekültügyi nyilatkozatot torpedózott meg a magyar kormány, ami talán nem is létezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László észrevételei egy olyan kor emlékét hozzák vissza, amikor törvényileg megengedhető volt a szellemi termékek irtása.","shortLead":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László...","id":"20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30330506-a8e4-478e-933c-5214f3c4687a","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Háy János: A szerző megregulázása egy ócska kor emlékét idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve a károk minimalizálására – mit tegyünk, és mit ne.\r

\r

","shortLead":"Mármint egy őz vagy egy szarvas – a rendőrség hasznos tanácsokkal szolgál a közúti vadelütések elkerülésére, illetve...","id":"20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f96f631-e414-4f2d-a4a8-9753f3933bd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Mit_tegyunk_ha_a_nyari_parzasi_idoszakban_autonk_ele_ugrik_egy_nagyvad","timestamp":"2019. július. 24. 12:33","title":"Mit tegyünk, ha a nyári párzási időszakban autónk elé ugrik egy nagyvad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","shortLead":"41-re nőtt a sérültek száma keddre. ","id":"20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=538342f7-a166-42cd-a6eb-760f8715c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58e6ef-b91a-4238-9c13-d1b304d654cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Durva_pusztitast_vegeztek_az_erdotuzek_Portugaliaban__video","timestamp":"2019. július. 23. 21:45","title":"Durva pusztítást végeztek az erdőtüzek Portugáliában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06009a1-2178-44f2-adc7-9eaf2f4ea212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időbe telt, de csak meglettek.","shortLead":"Időbe telt, de csak meglettek.","id":"20190725_379_szuloi_agyat_kap_32_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a06009a1-2178-44f2-adc7-9eaf2f4ea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b130e76c-4930-420e-933d-b00bacff6818","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_379_szuloi_agyat_kap_32_korhaz","timestamp":"2019. július. 25. 13:28","title":"379 szülői ágyat kap 32 kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]