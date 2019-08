Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 13-ára, a választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket csak augusztus 8-ától lehet benyújtani a választási irodáknál. ","shortLead":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október...","id":"20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e039c-e20e-4601-a3cd-0253ccf6393a","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:53","title":"Önkormányzati választás: ekkortól lehet kérni, hogy máshol szavazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aea5f44-9a47-452d-b9bd-048da97deade","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Gyűjtik a cigicsikkeket, száműzik a műanyagokat, és egyre kevésbé bíbelődnek a tonnányi műsorfüzet legyártásával a hazai fesztiválok.","shortLead":"Gyűjtik a cigicsikkeket, száműzik a műanyagokat, és egyre kevésbé bíbelődnek a tonnányi műsorfüzet legyártásával...","id":"201924__okolabnyom__repohar__komposztvece__zoldulo_fesztivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aea5f44-9a47-452d-b9bd-048da97deade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc368c96-a4cc-4aba-b6a0-257f77b8bb1b","keywords":null,"link":"/kultura/201924__okolabnyom__repohar__komposztvece__zoldulo_fesztivalok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:00","title":"Akkora ökolábnyomot hagynak maguk után a fesztiválok, hogy muszáj zöldíteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül, alig másfél év alatt 110 ezer hektár erdővel lett szegényebb Németország. Az erdőpusztulás oka a klímaváltozás okozta következmények számlájára írható.","shortLead":"Rövid időn belül, alig másfél év alatt 110 ezer hektár erdővel lett szegényebb Németország. Az erdőpusztulás oka...","id":"20190804_nemetorszag_erdopusztulas_erdok_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390c5d29-0da8-408c-890c-f68141bcb9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_nemetorszag_erdopusztulas_erdok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"A fák sem bírják a hőséget, csak Németországban 110 000 hektár erdő veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","shortLead":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","id":"20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086e991-7fc8-40c5-8c80-8550ec2ec315","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:28","title":"Mindenkinek kompenzációt ígér a Wizz Air, akit egy napig Londonban hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel - számolt be a The New Yorker című hetilap.\r

","shortLead":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump...","id":"20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2286eba7-e5d9-4d18-80d6-e6fd555f2a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:12","title":"Meghívták a Fehér Házba az iráni külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","shortLead":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","id":"20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba3c88-0f6d-4bdc-b326-c388573fbc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","timestamp":"2019. augusztus. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 270 lóerős lett a legsportosabb Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]