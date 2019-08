Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","shortLead":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","id":"20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622716-7297-41ae-b69d-b832142044d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:21","title":"1900 lóerős hangtalan hipersportkocsi egyenesen Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók dolgát.","shortLead":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók...","id":"20190807_google_kepek_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dabe4e1-23f3-44ec-9ba6-057d5ab5b643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_kepek_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:33","title":"Észrevette? Egy kicsit okosabb lett a Google képkeresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak benyújtani amerikai politikusok. A szöveget a magyar fél írta, és szegény Gajdics Ottó is rosszul jön ki belőle.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak...","id":"20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c66f5-19a0-4817-81ef-dfb9a7c1c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:44","title":"Csúsztatások sorával javítanánk Amerikában a megítélésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban élt. A Város Mindenkié szerint a férfit az önkormányzat tette hajléktalanná, a polgármester viszont ezt határozottan visszautasítja. A polgármester azzal érvel, borzalmas állapotok voltak a lakásban, a férfi a többszöri segítségnyújtás után sem változtatott életmódján. Az ügyben vizsgálat indult. ","shortLead":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban...","id":"20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38ae6ef-3517-4e39-bc05-cf3aca4735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:05","title":"Mindenki másra mutogat – vizsgálat indul a 79 éves Károly bácsi lakhatási ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz rohamrendőrség újabb ostromot kezdett csütörtökön az erőddé átalakított házában rejtőzködő exelnök, Almazbek Atambajev letartóztatása érdekében. A szerdai első akció kudarccal végződött, s a fegyveres összecsapásban egy rendőr halálos sebet kapott.","shortLead":"A kirgiz rohamrendőrség újabb ostromot kezdett csütörtökön az erőddé átalakított házában rejtőzködő exelnök, Almazbek...","id":"20190808_Ujabb_ostrom_indult_a_kirgiz_exelnok_letartoztatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4cb6dd-b9ec-4b7f-937a-dab16b0451a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Ujabb_ostrom_indult_a_kirgiz_exelnok_letartoztatasara","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:24","title":"Újabb ostrom indult a kirgiz exelnök letartóztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","shortLead":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","id":"20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4692d14-8fd2-4e58-a65a-1be00e8f8ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:52","title":"Most az OTP-seknél próbálkoznak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63af2044-4fff-4860-9f08-7bc97be3ba50","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump nem tartotta meg az ígéretét – hangsúlyozza az Új Kína hírügynökség megindokolva azt a pekingi döntést, hogy ezentúl nem vásárolnak semmilyen mezőgazdasági árut az Egyesült Államoktól.","shortLead":"Donald Trump nem tartotta meg az ígéretét – hangsúlyozza az Új Kína hírügynökség megindokolva azt a pekingi döntést...","id":"20190807_Ujra_osszecsap_az_USA_es_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63af2044-4fff-4860-9f08-7bc97be3ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5578424b-8037-4244-83bd-1cdcb559f3b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ujra_osszecsap_az_USA_es_Kina","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:15","title":"Újra összecsap az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","shortLead":"A Windows 10-es Galaxy Book S gyors, könnyű, és kifejezetten hosszú ideig bírja - legalábbis a gyártó szerint.","id":"20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15c42731-8996-44ca-9495-25a660bbf6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe4472-9941-4fcb-ba11-19b54db1f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_book_s_ultrakonnyu_laptop_notebook_unpacked_esemeny","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:33","title":"23 óráig működni képes laptopot villantott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]