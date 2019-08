Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi letartóztatását egyelőre egy hónapra rendelte el a bíróság. ","shortLead":"A férfi letartóztatását egyelőre egy hónapra rendelte el a bíróság. ","id":"20190813_Letartoztatasba_kerult_a_rakospalotai_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cf25d7-e20b-40a7-96f3-44e78b80b37a","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Letartoztatasba_kerult_a_rakospalotai_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:35","title":"Letartóztatásba került a rákospalotai gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét, ha a képviselő nem tálal ki. Nem tette meg.","shortLead":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét...","id":"20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d3d58-4eac-4f4c-a2b3-4ba79ba2f14f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:35","title":"Kiírta a netre a bajai lángosos, hogy melyik fideszes környékezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","shortLead":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","id":"20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86717f2-b018-4daf-8aca-134ec72d85e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:40","title":"„Minden a tervek szerint halad” – írták az Auróra bezárásáról Józsefváros polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

\r

","shortLead":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek...","id":"20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c909f1e-4771-474a-9644-57557f17e8f5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:25","title":"A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb-utóbb beigazolódik a kutatók félelme, hogy nem lesz olyan szeglete a bolygónknak, ahol ne találtak volna mikroműanyagot. ","shortLead":"Előbb-utóbb beigazolódik a kutatók félelme, hogy nem lesz olyan szeglete a bolygónknak, ahol ne találtak volna...","id":"20190815_mikromuanyag_plasztik_esoviz_sziklas_hegyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383d340d-b0ef-45d4-a1f9-4ea978cfaf5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_mikromuanyag_plasztik_esoviz_sziklas_hegyseg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:03","title":"Ott tartunk, hogy a mikroműanyagok már a lehulló esővízben is benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","id":"20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1f992-d712-43cc-861c-91feb517177f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Belesüppedt a hódmezővásárhelyi tramtrain árkába egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2638e1d-563d-4fb5-8a8f-f9bbb842be36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és kevert valóságot ötvöző eszköz főként a gyártás, a szállítmányozás és logisztika valamint a kereskedelem és a turizmus terén nyithat új perspektívákat, és – tervezői szerint – akár az okostelefonokat is leválthatja.","shortLead":"Pusztán a szemmozgások vezérlik azt az adatszemüveget, amelynek gyártása októberben indul Bécsben. A szemkövetést és...","id":"20190814_viewpointsystem_vps_19_adatszemuveg_ar_kevert_valosag_okosszemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2638e1d-563d-4fb5-8a8f-f9bbb842be36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9646757-500a-40aa-ac0a-a3859e06fff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_viewpointsystem_vps_19_adatszemuveg_ar_kevert_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:03","title":"Bécsben lecserélnék az okostelefonokat, ezeket az adatszemüvegeket képzelik el helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország gyerekkórházait szülői ágyakkal magánemberként ellátó Orosvári Zsolt, hogy ne sínylődjenek 35 fokos kórtermekben a beteg gyerekek, kedden már be is szerelték az első légkondicionálókat a budapesti Bethesda kórházba, és hamarosan további vidéki kórházak kapnak majd hűtőberendezéseket - ingyen. ","shortLead":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország...","id":"20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327bdb53-a95a-4644-9ecc-8aa62c808ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:26","title":"Tíz nap alatt szerzett klímát a gyerekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]