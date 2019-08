Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 20. 07:00","title":"Ezer ok miatt lehet aggódni azon, hogy belecsap-e a mennykő a világgazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO).","shortLead":"Megkezdte Hold körüli keringését a Csandraján-2 indiai űrszonda kedden - közölte az az Indiai Űrkutatási Szervezet...","id":"20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2049ed-c5a9-4f4d-88c4-f0e9c8ee876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749c3cf5-57a8-460b-975f-e362f6b143cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_India_lehet_a_negyedik_Holdra_szallo_allam","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"India lehet a negyedik Holdra szálló állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","shortLead":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","id":"20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e62548-e92c-40aa-8012-20c94ca78b97","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:45","title":"Tilos lesz cirkusznak vagy állatkertnek eladni befogott elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt kedd reggel a Siófokot és Szekszárdot összekötő 65-ös főúton.","shortLead":"Halálos baleset történt kedd reggel a Siófokot és Szekszárdot összekötő 65-ös főúton.","id":"20190820_Halalos_baleset_tortent_Tamasinal_felpalyan_halad_a_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4e9d1-3f00-410f-9832-42805e92a363","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Halalos_baleset_tortent_Tamasinal_felpalyan_halad_a_forgalom","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:21","title":"Halálos baleset történt Tamásinál, félpályán halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendszámos kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül senki. ","shortLead":"A román rendszámos kamion végére kötözött Smart, ugye, hogy elég magasra tette a lécet. De persze inkább ne múlja felül...","id":"20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056e590b-4b6d-408a-a038-2d2df896922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fe9373-c257-4a07-9c8c-02ee2ca4a956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Foto_ezt_az_autoszallitmany_probalja_meg_valaki_felulmulni","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:17","title":"Fotó: Ezt az autószállítmányt próbálja meg valaki felülmúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","shortLead":"Ki mondta, hogy 2019-ben ne lehetne méretes csomagtartós hamisítatlan családi sportkocsit gyártani? ","id":"20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7563-035d-4bba-90dd-4c0e352fbb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_eros_puttonyos_itt_a_kereken_600_loeros_hibrid_audi_rs6_avant","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:21","title":"Erős puttonyos: itt a kereken 600 lóerős hibrid Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]