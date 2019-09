Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","shortLead":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","id":"20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cddb0-67c2-4a11-a598-f4696e19d142","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:34","title":"Nagy viharok nélkül, néhol durva széllel érkezik az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","shortLead":"A főpolgármester azért lépett, mert \"az utóbbi hónapokban megszaporodott a demagóg megnyilvánulások száma\". ","id":"20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e2288-3cb7-4ffd-8c32-a822c80b1ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tarlos_Istvan_kornyezetvedelemert_felelos_biztost_nevezett_ki","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:29","title":"Tarlós gondolt egyet, és zöldpolitikáért felelős biztost nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre a mobilos Maps is megkapta a Google Utcakép nevű szolgáltatását, illetve egy ahhoz hasonló réteget.","shortLead":"Végre a mobilos Maps is megkapta a Google Utcakép nevű szolgáltatását, illetve egy ahhoz hasonló réteget.","id":"20190903_google_maps_terkep_utcakep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8425965d-ac32-4265-a321-5d2e69364f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_google_maps_terkep_utcakep","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:20","title":"Rég várt újdonsággal bővült a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik részén még kitart a kánikula, de nyugatról érkezik a hidegfront. ","shortLead":"Az ország egyik részén még kitart a kánikula, de nyugatról érkezik a hidegfront. ","id":"20190902_Az_iskolakezdessel_megjott_a_hidegfront_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b1d83f-8ffd-4772-804b-b0d123f561da","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Az_iskolakezdessel_megjott_a_hidegfront_is","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:20","title":"Az iskolakezdéssel megjött a hidegfront is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb családi tragédia, ezúttal Heves megyében.","shortLead":"Újabb családi tragédia, ezúttal Heves megyében.","id":"20190902_Egy_andornaktalyai_ferfi_megolte_a_lanyat_feleseget_majd_magaval_is_vegzett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9f2524-0591-47a7-9b1f-92ac3cf344b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb098b3-a844-48cf-b1e8-c28d87fb5383","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_andornaktalyai_ferfi_megolte_a_lanyat_feleseget_majd_magaval_is_vegzett","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:17","title":"Egy andornaktályai férfi megölte a lányát és a feleségét, majd magával is végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5d7867-0a08-4150-abc0-f901c28d3bcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az IKEA-boltok olyan nagyok és átláthatatlanok, hogy nem nehéz eltévedni bennük. Ezt hétvégen több ezer bújócskázó próbálta letesztelni.","shortLead":"Az IKEA-boltok olyan nagyok és átláthatatlanok, hogy nem nehéz eltévedni bennük. Ezt hétvégen több ezer bújócskázó...","id":"20190903_IKEA_bujocska_Glasgow_rendorseg_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5d7867-0a08-4150-abc0-f901c28d3bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cac166-aa3f-4012-b7a9-cff68e7964d3","keywords":null,"link":"/elet/20190903_IKEA_bujocska_Glasgow_rendorseg_Facebook","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:44","title":"Annyian akartak bújócskázni egy skót IKEA-ban, hogy rendőrt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]