Egy erősen felturbózott gyerekzsúr – itt a Tankcsapda új klipje
A Carlex által készített Mercedes-Maybach Aurum Edition az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a mai napig megvan a vevőköre az aranyozásnak. A kívülről kicsinek tűnő, de belül meglepően nagy divatterepjáró első példányai hamarosan megérkeznek hazánkba.
12,2 millió forinttól indul itthon az akár 7 személyes Mercedes GLB
Miután az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború vége nem látható, a technológiai cégeknek is igazodniuk kell az új helyzethez. Vannak, akik nem szeretnének választani, de vajon megoldható ez?
USA vs. Kína: új helyzet állt elő a világban
A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt Mária. Különösen akkor, ha az udvari történész a mozgalmi dalok egyik fő karmestereként időnként éppen a vezérnek okoz kellemetlen pillanatokat – írja e heti számában a HVG. A Fókuszban – és a címlapon – Schmidt Mária. Háromszor tagadták meg Schmidt Máriát
A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.
Egymilliárd forintba kerül és 819 lóerős a Lamborghini első hibridje
Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.
Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt
Az öt éve Fidesz színeiben, de idén már függetlenként induló Koczka Tibort hétfőn négy órakor vették jogerősen nyilvántartásba polgármesterjelöltként, a párt helyi elnöke pedig még aznap kiszignálta a kizárásáról szóló határozatot. Az alpolgármesternél már régebben betelt a pohár, egy interjúban most részleteket is elárult arról, hogyan zajlottak a dolgok a pártban. Kizárták a Fideszből a fideszes jelölttel szemben induló szombathelyi alpolgármestert