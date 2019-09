Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85cc7b51-f0d7-4766-a985-dc3f82601a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösök ellenkezése miatt az utolsó pillanatban mondták le a rendező által színpadra állított Molnár Ferenc-darabot Nyíregyházán. Mohácsi azt mondja, ilyen még sosem fordult elő vele. ","shortLead":"Az örökösök ellenkezése miatt az utolsó pillanatban mondták le a rendező által színpadra állított Molnár Ferenc-darabot...","id":"20190910_Mohacsi_Janos_Duhos_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cc7b51-f0d7-4766-a985-dc3f82601a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac58e8f8-14c9-43af-a372-618d7129b234","keywords":null,"link":"/kultura/20190910_Mohacsi_Janos_Duhos_vagyok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:09","title":"Mohácsi János: Dühös vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","shortLead":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","id":"20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afad1cd-ccec-4b40-99d4-336d587bfafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:12","title":"Külföldön élő és börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár a rezsiutalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban lévő kormány terveinek? – tette fel a kérdést a jegybankelnök legújabb írásában, amelyben vitába szállt a pénzügyminiszter néhány korábbi kijelentésével.","shortLead":"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban...","id":"20190909_Matolcsy_nekiment_Varga_Mihalynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317d851-dca2-4b24-a63f-8f4cdae81a5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Matolcsy_nekiment_Varga_Mihalynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:55","title":"Matolcsy nekiment Varga Mihálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta el az új szerepét.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta...","id":"20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f9645c-cc74-4a95-9790-95d5befb1c07","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:55","title":"Tom Hanks: Van helye a cinizmusnak, de ne azzal indítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","shortLead":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","id":"20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f9d25-aa43-438c-8e4f-b35f532621be","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:41","title":"Kiderült, mi okozta a lengyel Tátrában eltűnt két barlangász halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","shortLead":"Puskájuk van, vadászházuk is van, így ezekkel is kivehetik részüket a honvédelemből.","id":"20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=428e8816-fb78-4817-8587-a8670456ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b581e1a-4c10-41cf-8a3d-394ff3c42bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_vadaszokat_is_bevonnak_onkentes_tartalekos_katonanak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:18","title":"A vadászok segítségével cserkésznék be az önkéntes tartalékos katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145df5d1-c971-4d00-b7c4-5b4e35e974fe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan szabadulhatunk meg egy mérgező kapcsolatból? Segítségképpen íme öt gyakorlati lépés Philip Zimbardo és Rosemary Sword szociálpszichológusok Időperspektíva-módszer a gyakorlatban című könyvéből.","shortLead":"Hogyan szabadulhatunk meg egy mérgező kapcsolatból? Segítségképpen íme öt gyakorlati lépés Philip Zimbardo és Rosemary...","id":"20190910_Ezzel_az_ot_lepessel_veget_vethetunk_egy_mergezo_kapcsolatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145df5d1-c971-4d00-b7c4-5b4e35e974fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9712d1-2d23-4502-8ef0-3fd74562094d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190910_Ezzel_az_ot_lepessel_veget_vethetunk_egy_mergezo_kapcsolatnak","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:15","title":"Ezzel az öt lépéssel véget vethetünk egy mérgező kapcsolatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263f7290-c1b0-4ed4-88c0-7d6e238639e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kemény feltételeket szabtak, de sírásóink állták a sarat.","shortLead":"Kemény feltételeket szabtak, de sírásóink állták a sarat.","id":"20190908_Megvolt_a_4_orszagos_siraso_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263f7290-c1b0-4ed4-88c0-7d6e238639e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc093b8-c9a0-4583-b85c-7c738502caa8","keywords":null,"link":"/elet/20190908_Megvolt_a_4_orszagos_siraso_verseny","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:50","title":"Ilyen volt a 4. országos sírásó verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]