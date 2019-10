Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második részben Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készülnie kell. Az epizódban betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is. ","shortLead":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második...","id":"20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e729c51c-05c3-4a2c-b75a-fc296a5c388f","keywords":null,"link":"/360/20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","timestamp":"2019. október. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Ittragadtam. A többiek továbbmentek, de én elfáradtam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","shortLead":"A jelenlegi rendszert nyugodtan lehet állampárti működésűnek nevezni - mondta Karácsony Gergely egy konferencián.\r

","id":"20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd4404d-9503-4f8b-a397-8e6d85a79ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c5f3b-88de-40b9-a08e-32ae827d8d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Karacsony_A_helyi_kozossegek_onrendelkezeset_kell_feleleszteni","timestamp":"2019. október. 05. 15:50","title":"Karácsony: A helyi közösségek önrendelkezését kell feléleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fbaef-d56d-4194-8c84-0d5f62ee044c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kép jelent meg a Baranyi Krisztina Faceboook oldalán, azt nem tudjuk, Orbán Viktor miniszterelnök a Telekomot, vagy Baranyi Krisztinát \"reklámozza\" magenta színű nyakkendőjével.\r

","shortLead":"Ez a kép jelent meg a Baranyi Krisztina Faceboook oldalán, azt nem tudjuk, Orbán Viktor miniszterelnök a Telekomot...","id":"20191005_Amit_szabad_Orbannak_nem_szabadna_Baranyi_Krisztinanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348fbaef-d56d-4194-8c84-0d5f62ee044c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3d381e-9771-4ce9-888c-d111d3463a54","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Amit_szabad_Orbannak_nem_szabadna_Baranyi_Krisztinanak","timestamp":"2019. október. 05. 10:11","title":"Baranyi: vajon kit reklámoz Orbán a nyakkendőjével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291cd18-835a-432b-afdf-0b4b1bcc92a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feléhez közeledik Macron hivatali ideje, egy kövér adócsökkentéssel javítaná megtépázott népszerűségét. ","shortLead":"Feléhez közeledik Macron hivatali ideje, egy kövér adócsökkentéssel javítaná megtépázott népszerűségét. ","id":"201940_francia_adocsokkentes_lekenyerezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2291cd18-835a-432b-afdf-0b4b1bcc92a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ffd7fc-db0f-4bdd-a236-2cbea9730d5f","keywords":null,"link":"/360/201940_francia_adocsokkentes_lekenyerezes","timestamp":"2019. október. 05. 09:45","title":"10 milliárd eurós adócsökkentés jön a franciáknál, de ez még csak a kezdet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong sötétben, egyedül az utcán. Félő azonban, hogy sok esetben a valódi segítségnyújtás a hecchívások miatt elmarad.","shortLead":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong...","id":"20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e11235-97bb-4b3f-9f80-f6910b50bb60","keywords":null,"link":"/elet/20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","timestamp":"2019. október. 06. 14:21","title":"Telefonbetyárok züllesztik \"társadalmi szemetessé\" a Hazakísérő Telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom új bíborost kreál Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szombat délután bemutatott misén, ezáltal tovább módosul a következő egyházfőt megválasztó bíborosi testület földrajzi összetétele.

","shortLead":"Tizenhárom új bíborost kreál Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szombat délután bemutatott misén, ezáltal tovább...","id":"20191005_Misszionariusokat_avatott_biborossa_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e473f-b74e-4ab7-8767-3d2775519da5","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Misszionariusokat_avatott_biborossa_Ferenc_papa","timestamp":"2019. október. 05. 14:39","title":"Misszionáriusokat avatott bíborossá Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782be5e-13e2-403d-b80a-421bc22e6d01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet fokozni a Tetris Challenge-et.","shortLead":"Lehet fokozni a Tetris Challenge-et.","id":"20191004_oroshazi_fuvoszenekar_ofze_tetris_challenge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c782be5e-13e2-403d-b80a-421bc22e6d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37818dc-19d2-4b62-aede-54d6cb3972d9","keywords":null,"link":"/elet/20191004_oroshazi_fuvoszenekar_ofze_tetris_challenge","timestamp":"2019. október. 04. 21:59","title":"Az orosházi fúvósok is beszálltak a \"kipakolós\" játékba, az eredmény iszonyú menő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]