Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","shortLead":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","id":"20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99093048-6dce-4db4-9dca-cdb0e08c57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 21:20","title":"Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","shortLead":"Bokorban egy képviselő több szavazatot kapott, mint a polgármesterjelöltek.","id":"20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fb3ce6-8763-439b-b323-9eb5666b8309","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_bokor_szakony_polgarmester_valasztas_szavazategyenloseg","timestamp":"2019. október. 14. 07:50","title":"Tizenkét településen sem tudtak polgármestert választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf0fbab-c7d4-4ed2-b3f9-5c879d51f87f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt fordulathoz érkezett a hongkongi tüntetőket támogató videojátékos ügye. Egyre többen állnak mellé, a csatlakozók pedig másokat is erre biztatnak. Miközben azt kérik mindenkitől, ne játsszon olyan programokkal, melyeket \"elnyomó cégek\" készítenek. A mozgalom indulását kiváltó Blizzard játékkiadó részlegesen már meghátrált.","shortLead":"Nem várt fordulathoz érkezett a hongkongi tüntetőket támogató videojátékos ügye. Egyre többen állnak mellé...","id":"20191014_gamers_for_freedom_blizzard_blitzchung_hongkong_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf0fbab-c7d4-4ed2-b3f9-5c879d51f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a39324c-e59f-435e-94a6-996a31fecf5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_gamers_for_freedom_blizzard_blitzchung_hongkong_tuntetesek","timestamp":"2019. október. 14. 09:33","title":"Fellázadtak a játékosok, világszerte bojkottra hívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 700 szavazat különbséggel győzte le az ellenzék jelöltjét, Glázer Tímeát.","shortLead":"Közel 700 szavazat különbséggel győzte le az ellenzék jelöltjét, Glázer Tímeát.","id":"20191013_Borkai_Zsolt_nyert_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed330ba2-5b43-49e2-bd39-7b1924c838d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Borkai_Zsolt_nyert_Gyorben","timestamp":"2019. október. 13. 22:40","title":"Borkai Zsolt nyert Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kommentálta, hogy bukásához mennyi köze lehetett a Borkai-ügynek.","shortLead":"Nem kommentálta, hogy bukásához mennyi köze lehetett a Borkai-ügynek.","id":"20191013_Tarlos_Lehet_sok_mindent_mondani_de_nem_erdemes_meselni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9bfc9-2672-41c7-ad43-9062fc3958f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Lehet_sok_mindent_mondani_de_nem_erdemes_meselni","timestamp":"2019. október. 13. 22:40","title":"Tarlós: \"Lehet sok mindent mondani, de nem érdemes mesélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója – mondta Váradiné Naszályi Márta, aki több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét. A hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogyan közösködik majd a kormányzati negyeddel, és tart-e attól, hogy már javában darálnak az iratmegsemmisítők. Az új, ellenzéki polgármester felszámolná a szegényebbek kiszorítását a Várból, amely szerinte nem lehet „elit kerület”.","shortLead":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki...","id":"20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4277d-fda0-4f63-998d-50a8dba19ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 15. 07:10","title":"\"Változás kell, nem Bayer Zsolt-rendelet\" – mi lesz most a Vár mutyiszagú bérlakásaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","shortLead":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","id":"20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bbca09-704b-40c1-beca-efc452a3272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","timestamp":"2019. október. 14. 09:18","title":"Török Gábor: 2006 óta ez az első választás, amit a Fidesz nem nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]