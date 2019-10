Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabadna farostlemezzel, laminált lapokkal fűteni, máris nem lenne olyan ramaty a helyzet – üzenik a szakértők.","shortLead":"Nem szabadna farostlemezzel, laminált lapokkal fűteni, máris nem lenne olyan ramaty a helyzet – üzenik a szakértők.","id":"20191022_agrarminiszterium_levegominoseg_legszennyezes_legszennyezettseg_lakossagi_tuzeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027b26ad-eed7-46c4-b0ab-88576f38fbbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_agrarminiszterium_levegominoseg_legszennyezes_legszennyezettseg_lakossagi_tuzeles","timestamp":"2019. október. 22. 09:33","title":"A lakosság is tehet róla, hogy rossz a levegő – üzeni az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az érkezők 15 százaléka analfabéta volt, sokan pedig csak arabul tudtak.","shortLead":"Az érkezők 15 százaléka analfabéta volt, sokan pedig csak arabul tudtak.","id":"20191021_Sok_bevandorlo_van_allas_nelkul_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b42091-653e-42cb-ac72-8a8e3b95c29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf74c778-037b-4e89-a6ac-2cef43d4cb79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Sok_bevandorlo_van_allas_nelkul_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 21. 19:24","title":"Sok bevándorló van állás nélkül Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949ded67-67d9-4b2e-b0aa-624a07e10fee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De ne próbálja megvenni, nem eladó. ","shortLead":"De ne próbálja megvenni, nem eladó. ","id":"20191022_Tobb_mint_28_milliardot_er_az_Orszaghaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949ded67-67d9-4b2e-b0aa-624a07e10fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7533aa0-3f07-478b-b7ad-df8e76f1af78","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Tobb_mint_28_milliardot_er_az_Orszaghaz","timestamp":"2019. október. 22. 05:21","title":"Több mint 28 milliárdot ér az Országház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: kilépés, támadás, kipcsak, lázadás, alku. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbb9ca3-e758-4125-a63f-76d7c81c07cf","keywords":null,"link":"/360/20191020_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely_es_egy_gulyasNapoleon_kipcsak_dacsaja","timestamp":"2019. október. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és a kipcsak dácsák remetéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","shortLead":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","id":"20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473f69d9-7426-4d6d-9f4d-3ed612344ac1","keywords":null,"link":"/elet/20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","timestamp":"2019. október. 21. 17:47","title":"Egy bangladesi politikus nyolc hasonmással csináltatta meg a saját egyetemi vizsgáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett emberölést is.","shortLead":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett...","id":"20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8152c5a-2145-438e-af92-9da924dcdfc7","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","timestamp":"2019. október. 21. 20:41","title":"A vádemelésnél tart a Kuciak-ügy, a vádlottak életfogytiglant is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik vele az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján. ","shortLead":"Többen többféleképpen értelmezték már az önkormányzati választások eredményét, most a miniszterelnök is megpróbálkozik...","id":"20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3334d-8045-4f3d-900b-0c25d2a76e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a154b-df8f-4ed4-b9ac-8b3fb7359aff","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hosszu_szunet_es_valasztasi_vereseg_utan_szolal_fel_Orban_Viktor_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 21. 13:19","title":"Megzavarták Orbán Viktor beszédét - percről percre a parlament üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem ért be a kórházba. ","shortLead":"A házaspár nem ért be a kórházba. ","id":"20191021_Szules_baba_hazaspar_mentos_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2848c8-d488-4f35-a799-bc1ae9941d0f","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Szules_baba_hazaspar_mentos_park","timestamp":"2019. október. 21. 10:29","title":"A parkban indult meg a szülés, szerencsére épp arra járt egy mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]