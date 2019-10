Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő mauzóleumából, s a diktátor koporsóját a madridi Mingorrubio temetőbe vitték át. A szocialista kormányzat által beígért exhumálás megosztja a spanyolokat, de többen vannak, akik helyeslik a döntést.","shortLead":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő...","id":"20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59def8c7-fdec-4a1b-991e-51828be7ec0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","timestamp":"2019. október. 24. 14:30","title":"Kitették Franco tábornokot a díszsírhelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","shortLead":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","id":"20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1670bc5e-7487-4673-847a-33dd64a37e93","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","timestamp":"2019. október. 23. 11:06","title":"39 holttestet találtak egy kamionban Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai, egyesüljetek!\" jelmondat nélkül jelent meg. A Népszavánál, a magyar szakszervezetek lapjánál ezt csak majdnem két hónap múlva, december 16-án lépték meg. Múltutazás 1989-be.","shortLead":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai...","id":"20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009d4fe-aa14-41d2-9071-406c845dbe2b","keywords":null,"link":"/360/20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","timestamp":"2019. október. 23. 10:30","title":"30 évvel ezelőtt a világ proletárjai már csak a Népszava címlapján egyesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény szigorításával nem csak bűnözőket, hanem politikai aktivistákat is kiadhatnának Kínának. A gyilkos, akinek az ügye miatt szigorítani akartak volna a törvényen, most elhagyhatta a börtönt.","shortLead":"Hongkongban azért indult a hónapok óta tartó tüntetéssorozat, mert attól félnek, hogy a kiadatási törvény...","id":"20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174999-db9a-419b-ac9e-70d40b6822aa","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Kiszabadult_a_ferfi_akinek_a_gyilkossaga_elinditotta_a_hongkongi_tunteteseket","timestamp":"2019. október. 23. 09:20","title":"Kiszabadult a férfi, akinek a gyilkossága elindította a hongkongi tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bda57-322d-46f0-9df9-8b1ffb0020be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Dollármilliárdokban mérhető a Boeing bukása.","shortLead":"Dollármilliárdokban mérhető a Boeing bukása.","id":"20191023_Elvitte_a_Boeing_profitjanak_felet_a_737_MAXok_miatti_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bda57-322d-46f0-9df9-8b1ffb0020be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8060d7d-cbd3-4fa6-8560-1070c36dccd9","keywords":null,"link":"/kkv/20191023_Elvitte_a_Boeing_profitjanak_felet_a_737_MAXok_miatti_veszteseg","timestamp":"2019. október. 23. 15:20","title":"Elvitte a Boeing profitjának felét a 737 MAX-ok miatti veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A valóságban még többen lehetnek.","shortLead":"A valóságban még többen lehetnek.","id":"20191023_kina_amerika_credit_suisse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c4352-9a45-4abb-8cad-d33e8de7d2c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_kina_amerika_credit_suisse","timestamp":"2019. október. 23. 07:46","title":"Egymillióval több gazdag ember él Kínában, mint Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07407053-f5c2-4904-b3d6-213e22f9e1c7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyáltalán nem könnyű más korúnak, más neműnek, más szociális helyzetűnek kiadni magunkat az internet anonimitására támaszkodva, mint gondolnánk. Sőt, a hozzáértők képesek pontos profilt alkotni a bűnözőkről pusztán a nyelvhasználatuk alapján. Ránki Sára magyartanárral és igazságügyi nyelvésszel beszélgettünk.","shortLead":"Egyáltalán nem könnyű más korúnak, más neműnek, más szociális helyzetűnek kiadni magunkat az internet anonimitására...","id":"20191024_ranki_sara_magyartanar_nyelvesz_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07407053-f5c2-4904-b3d6-213e22f9e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa758f6-1378-4b26-b9ae-95dd04438eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_ranki_sara_magyartanar_nyelvesz_interju","timestamp":"2019. október. 24. 06:30","title":"„Egy nő a szövegekben másként viselkedik, mint egy férfi, például kevéssé agresszív”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]