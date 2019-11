Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál, melyben bemutatják, milyen tragikus a helyzet a Fancsika I-es tározóban, valamint a Hármashegyi-tónál – írta a Blikk.","shortLead":"Rettenetes és egyben mélységesen elszomorító videót tett közé YouTube-csatornáján az Erdőspusztai Horgász és...","id":"20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ffa0e98-6e76-44f1-919b-fe6dddc647c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9552029-e3b4-49e6-a65b-9daa1274bbdf","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Ezrevel_pusztulnak_el_a_halak_a_kiszaradt_erdospusztai_horgasztavakban","timestamp":"2019. november. 03. 10:44","title":"Ezrével pusztulnak el a halak a kiszáradt erdőspusztai horgásztavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7f45f2-a402-4bc8-afa6-e74810f8afe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban négyen ültek, egy ember súlyosan megsérült.\r

","shortLead":"A kocsiban négyen ültek, egy ember súlyosan megsérült.\r

","id":"20191102_leszakadt_daru_bukarest_baleset_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7f45f2-a402-4bc8-afa6-e74810f8afe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dd16ee-f595-44dd-afe0-8c0f064eb899","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_leszakadt_daru_bukarest_baleset_serules","timestamp":"2019. november. 02. 14:25","title":"Daru zuhant egy autóra Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"90 helyet 130 km/órával száguldottak.","shortLead":"90 helyet 130 km/órával száguldottak.","id":"20191102_Harompercenkent_buktak_le_a_gyorshajtok_Bekescsabanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2615332-7f56-48cd-acc2-226fb88bfbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Harompercenkent_buktak_le_a_gyorshajtok_Bekescsabanal","timestamp":"2019. november. 02. 09:19","title":"Hárompercenként mértek be gyorshajtókat Békéscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5235fdd-6067-418e-92ec-dcdbd41bd419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, az ellenzéki partnerek már az örökséget méregetik. Miközben a párt képviselői sértődötten újságírókkal perelnek.



","shortLead":"Úgy tűnik, az ellenzéki partnerek már az örökséget méregetik. Miközben a párt képviselői sértődötten újságírókkal...","id":"20191102_Megindult_az_osztozkodas_az_MSZP_oroksegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5235fdd-6067-418e-92ec-dcdbd41bd419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103f244b-0eca-4b85-8ecb-8a9c4102ba4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Megindult_az_osztozkodas_az_MSZP_oroksegen","timestamp":"2019. november. 02. 15:42","title":"Megindult az osztozkodás az MSZP örökségén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","shortLead":"Jakabos Zsuzsanna két bronzot szerzett.","id":"20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c610d1-1fbf-4148-93c4-feee75440001","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Hosszuarany_az_Uszo_vilagkupan","timestamp":"2019. november. 02. 18:46","title":"Megszületett a 301. Hosszú-arany az úszók világkupáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, ahol az önkormányzati választást megelőzően, rövid idő alatt, több mint 50 százalékkal növekedett a bejelentkezettek száma.","shortLead":"A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala...","id":"20191103_Tul_sok_volt_az_atjelentkezes__megismetlik_a_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28adca66-fede-424f-a9f4-0b8aff738e13","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Tul_sok_volt_az_atjelentkezes__megismetlik_a_valasztast","timestamp":"2019. november. 03. 10:38","title":"Túl sok volt az átjelentkezés - megismétlik a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44c29e1-a19a-49fd-8522-ce113701d631","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismét bebizonyosodott, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne manipulálni. ","shortLead":"Ismét bebizonyosodott, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne manipulálni. ","id":"201944_finom_agymosas_leragott_csont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c44c29e1-a19a-49fd-8522-ce113701d631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9f70f5-ed67-42b1-a70b-1bce83c18c7d","keywords":null,"link":"/360/201944_finom_agymosas_leragott_csont","timestamp":"2019. november. 03. 10:00","title":"Egy kis trükközés és négyből négy ember ugyanazt az ételt választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]