"description":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes szolgáltatását. A mobilos szoftver első verziója már letölthető.","shortLead":"Új alkalmazást ad ki a Microsoft: az androidos app egy helyre gyűjti az Office irodai programcsomag összes...","timestamp":"2019. november. 04. 10:03","title":"Használ Office-t? És androidos a telefonja? "description":"Balástyánál egy kamion és két autó ütközött össze egy hete.","title":"Akkor ezt az appot önnek találták ki" "timestamp":"2019. november. 04. 16:32","title":"Mind a hét áldozatot azonosították az M5-ösön történt baleset után" Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. "timestamp":"2019. november. 04. 18:34","title":"Alkotmánybíróvá választotta Handó Tündét a Fidesz-kétharmad" "description":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","shortLead":"Brian Harvey-nak nem ez az első botránya idén.","timestamp":"2019. november. 03. 21:50","title":"Segélyhivatalból dobták ki az East 17 egykori sztárját" "description":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","shortLead":"A főszereplők egymás androgün ikertestvérei.","timestamp":"2019. november. 04. 11:43","title":"Timothée Chalamet a szépsége miatt kapott szerepet a Kisasszonyokban" "description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? "title":"Van már alkalmazás, amelyik megmutatja" "description":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","shortLead":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","timestamp":"2019. november. 04. 13:03","title":"Megmutatta a Microsoft, milyen logót kap az új böngészője" "description":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható telefon. Már játék is készült hozzá.","shortLead":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható...","timestamp":"2019. november. 04. 14:03","title":"Ez egyelőre a legolcsóbb összehajtható csúcstelefon"